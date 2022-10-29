Yunanistan, Türkiye’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden Türkiye’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik etti.

Türkiye’ye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü kapsamında kutlama mesajları gönderiliyor. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Türkiye halkını ve hükümetini, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda ayrıca Türk bayrağı görseline de yer verildi.