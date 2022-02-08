Yunanistan sınırında hayatını kaybeden göçmenler hakkında Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Yunanistan sınırında hayatını kaybeden göçmenler) "Bu bir devlet politikası haline geldi. Devlet politikası haline gelmesinin birinci sebebi Frontex, Yunanistan’a yardımcı oldu. Yunanistan kadar Avrupa Birliği’nin de suçu var."