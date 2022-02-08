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Yunanistan sınırında hayatını kaybeden göçmenler hakkında Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Yunanistan sınırında hayatını kaybeden göçmenler) "Bu bir devlet politikası haline geldi. Devlet politikası haline gelmesinin birinci sebebi Frontex, Yunanistan’a yardımcı oldu. Yunanistan kadar Avrupa Birliği’nin de suçu var."
Politika 08.02.2022, 14:14 08.02.2022, 15:43
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Yunanistan sınırında hayatını kaybeden göçmenler) "Bu bir devlet politikası haline geldi. Devlet politikası haline gelmesinin birinci sebebi Frontex, Yunanistan’a yardımcı oldu. Yunanistan kadar Avrupa Birliği’nin de suçu var."