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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: “Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz”
Yunanistan Dışişleri Bakanlığından İstanbul’daki patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, “Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz” denildi.
Politika 13.11.2022, 21:45
Yunanistan Dışişleri Bakanlığından İstanbul’daki patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, “Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz” denildi.
İstanbul’da meydana gelen patlamanın ardından dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yunanistan terörü kesin bir dille kınıyor. Türk hükümetine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz” denildi.
İstanbul Taksim’de bulunan İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır 81 kişi de yaralanmıştı.