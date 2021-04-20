Yunanistan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Papaioannou, Türkiye’nin Kanal İstanbul’u inşa etme planları ile ilgili soru karşısında bu projenin Türkiye’nin iç meselesi olduğunu ifade etti.

Papaioannou,

Şu anda Türkiye'nin iç meselelerini ilgilendiren bir konu hakkında herhangi bir yorum yapmak istemiyoruz. Türkiye içinde tartışma konusu olan bir konuda açıklamada bulunmak istemem

diye konuştu.

İstanbul Boğazı’na paralel olarak yapılıp Marmara Denizi ile Karadeniz’i bağlayacak olan Kanal İstanbul projesi ilk kez 2011’de gündeme getirilmişti. Projeyi 27 Nisan 2011'de dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı.

Projenin hayata geçirilmesi halinde Türkiye tarihindeki en büyük altyapı girişimi olacak ve İstanbul Boğazı’nın üzerindeki trafiği önemli ölçüde azaltacak.

Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinin inşaat planının Ankara tarafından onaylandığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ‘yakından uzaktan’ alakası olmadığını açıklamıştı.