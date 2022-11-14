Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye’ye taziye

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İstanbul’da meydana gelen patlamayla ilgili taziye mesajı yayınlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına başsağlığı diledi.

Yunanistan yönetimi, dün İstanbul’da meydana gelen 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin ise yaralandığı terör saldırısıyla ilgili Türkiye’ye taziye mesajı gönderdi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da meydana gelen korkunç patlama nedeniyle çok sayıda can kaybının yaşanmasının şokunu yaşıyoruz. Yunan halkı ve şahsım adına, kederli ailelere en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de yayınladığı taziye mesajında yaralılara acil şifalar dilediğini belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına başsağlığı diledi. Miçotakis, “Yunanistan, terörün her türlüsünü kesinlikle kınamaktadır” dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, “Yunanistan terörü kesin bir dille kınıyor. Türk hükümetine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.