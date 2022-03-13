Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İstanbul’a geldi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İstanbul’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek olan Miçotakis, öncesinde Fener Rum Patrikhanesi’ne gelerek Ortodoksluk Bayramı ayinine katıldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İstanbul’a geldi. Miçotakis’in uçağı saat 12.00’de Atatürk Havalimanı’na indi. Miçotakis, buradan Ortodoksluk Bayramı ayinine katılmak üzere Fener Rum Patrikhanesi’ne geçti. Şu sıralar ayine katılan Miçotakis, saat 14.00’de Vahdettin Köşkü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.