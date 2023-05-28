Yüksekovalılar seçim sonuçlarına odaklandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullanan vatandaşlar, sonuçları beklemeye başladı.

Sabah saatlerinde okullarda kurulan sandıklarda oylarını kullanan vatandaşlar, açıklanacak sonuçları beklemeye başladı. Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde bekleyişini sürdüren vatandaşlar, ellerinde telefonları gelecek haberi bekliyor. Seçimden 2 gün önce Yüksekova’ya gelen bazı vatandaşlar ise oylarını kullandıktan sonra yeniden yaşadıkları memlekete doğru yola çıktılar.

Oyunu kullandıktan sonra beklemeye başlayan Feryat Sömer isimli vatandaş, “Şimdi oturuyoruz, çay içiyoruz. Malum yorucu bir seçim geçti. Biz de arkadaşlarla beraber oyumuzu kullandık, şimdi de açıklanacak sonuçları bekliyoruz. Sonuçlar herkese hayırlı olur inşallah” dedi.

Tempolu bir seçim olduğunu belirten Ali Yiğit isimli vatandaş da, “2. tur için oyumuzu kullandık. Heyecanlıyız. Oturmuşuz, herkes akşam saatlerinde açıklanacak sonuçları dört gözle bekliyor. Bu seçimin tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.