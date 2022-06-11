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Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Politika 11.06.2022, 02:09
Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı.

Atamaların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6. maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 7. maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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