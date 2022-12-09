Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısında 19 belge imzalandı

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısında liderler tarafından 19 belge imzalandı.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısı sona erdi. Liderler toplantı sonunda çeşitli alanlarda 19 belge imzaladı. Taşımacılık ve ticaret alanında çeşitli anlaşmaların imzalandığı toplantıda, 29 Mayıs 2014 tarihli Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) anlaşmasında değişiklikler yapılmasına ilişkin protokollere imza konuldu.

Toplantıda ayrıca Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi’nin 11 Aralık 2020 tarihli kararının uygulanma süreci çerçevesinde talimat belgesi imzalandı. AEB’in 2022 uluslararası faaliyetinin ana çerçevesinin kabul edildiği toplantıda, AEB gözlemci devlet statüsü konusunda değişikliklerin yapılmasına karar verildi. AEB 2020 bütçesinin uygulanmasına ilişkin raporun imzalandığı konsey toplantısında ayrıca ekonomik kuruluşlar tarafından ödenen vergi miktarının belirlenmesi kararı alındı.