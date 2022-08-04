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Ahmet Nur Çebi: "Emirhan’a yıllık 5 milyon TL’den 5 yıllık teklifte bulunduk. Ama çocuğumuz ’Ben burada kalmak istemiyorum. Türkiye’de oynamak istemiyorum’ dedi.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı.
Politika 04.08.2022, 12:28
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı.