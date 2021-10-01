YTB ve Afrika Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Afrika Birliği (AFB) arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile diaspora, yükseköğrenim bursları, bilimsel ve akademik araştırma programları, dil öğrenimi ve kısa dönem eğitim programları konularındaki ortak çalışmaların arttırılması planlanıyor.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ve beraberindeki heyet Türkiye programı çerçevesinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na) bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında YTB ve AFB arasında geniş kapsamlı bir iş birliği protokolü de imzalandı. İmzalanan iş birliği protokolüyle beraber Afrika ülkelerine yönelik; diaspora, yükseköğrenim bursları, bilimsel ve akademik araştırma programları, dil öğrenimi ve kısa dönem eğitim programları konularındaki ortak çalışmaların arttırılması hedefleniyor.

“Protokol ile Afrika ile olan ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz”

YTB Başkanı Abdullah Eren yaptığı konuşmasında, AFB Komisyonu Başkanı Mahamat’a, yaptığı ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileterek, YTB’nin Afrika kıtasına yönelik yürüttüğü faaliyetleri anlattı. Eren, Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı (AFMED), Afrika-Türkiye Düşünce Kuruluşları Buluşmaları ve Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı (KATİP) benzeri kıtaya yönelik gerçekleştirilen pek çok faaliyete değindi. Başkan Eren, Türkiye ile Afrika arasındaki eğitim ve kültürel iş birliklerini geliştirmeyi amaçlayan faaliyetlere çok önem verdiklerini aktararak, “YTB’nin Türkiye Bursları programı kapsamında gerçekleştirdiği burslandırmalarda ve sosyal-kültürel faaliyetlerinde, Afrikalı öğrenciler ile bölgeden katılımcılar önemli ölçüde yer almaktadır. İnşallah bu protokol vesilesiyle Afrika ile olan ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz” dedi.

“YTB ve AFB arasındaki stratejik ortaklık, gelecek adına ümit verici”

AFB Komisyonu Başkanı Mahamat ise Afrika kıtasının bir bölümünün daha önceden Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetildiğine dikkat çekerek, “YTB’nin çalışmaları bize gösterdi ki aslında yakın tarihimizde de Türkiye ile Afrika arasında pek çok ortak yön mevcut” diye konuştu.

YTB’nin Afrikalı gençlere yönelik gerçekleştirdiği eğitim ve kültürel faaliyetlerin altını çizen Mahamat, “Afrika toplumunun yüzde 65’i gençlerden oluşmaktadır. Gençlik için yapılan yatırımlar gelecek için yapılan yatırımlardır. Bu görüşmede imzalanacak iş birliği protokolü vesilesiyle YTB ve AFB arasında kurulacak stratejik ortaklık, gelecek adına ümit vericidir. Zira gençlere yönelik eğitim ve kültürel alandaki çalışmalar AFB’nin çalışmaları için de önemli bir yere sahiptir” şeklinde konuştu.