YTB Edirne’de koordinasyon ofisi açtı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Koordinasyon Ofisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların, soydaş ve akraba topluluklar ile ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik görev ve hizmetleri yurt içinde daha etkin daha hızlı ve eş güdümlü bir şekilde gerçekleştirmek üzere Edirne Valiliği tarafından tahsis edilen “YTB Edirne Koordinasyon Ofisi düzenlenen törenle açıldı.

"Türkiye yakın coğrafya için de bir istikrar unsurudur"

Yurtiçi Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlara, soydaş akraba toplulukları ve uluslararası öğrencilere yönelik faaliyetler yürüttüklerini hatırlatan YTB Başkanı Abdullah Eren , açıklamalarda bulundu. Eren, Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Balkanlar için çok büyük istikrar unsuru. Yaptığımız çalışmalar Balkanlar ile Türkiye’yi birbirine bağlıyor. Küresel siyasetin uluslararası konjonktüründe Türkiye yapmış olduğu çalışmalarla sadece Türkiye için değil yakın coğrafya için de bir istikrar unsurudur. Bunun da en başında Balkan ülkeleri geliyor" dedi.

Açılış töreninde konuşan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, “Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon doğrultusunda devletimizin ilgili tüm kurum ve kuruluşları, yurt dışı Türkler Başkanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, Büyükelçiliklerimiz hakikaten müthiş bir özveri ortaya konuldu. Yakın coğrafyamızda da bunun çok net faydalarını, ilerlemelerini, kat edilen mesafeleri hepimiz birlikte yaşıyoruz. Bunun mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra da bu çerçevede devam edecek” diye konuştu.

Ardından bir restoranda yemek organizasyonu düzenlendi.