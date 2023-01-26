Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yeni başkanı Ahmet Yener oldu.

YSK’ya yeni üye olan Ali Çopur, İsmail Kalender, Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta için düzenlenen yemin töreninin ardından kurul başkanı ve başkanvekilliği için seçim yapıldı.

5 yeni üye ile görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt arasından gizli oylamayla yapılan seçim sonucu Ahmet Yener, YSK başkanı oldu. YSK başkanvekilliğine ise Ekrem Özübek seçildi.

Görev süresi dolan Muharrem Akkaya, YSK başkanlığına seçilen Ahmet Yener’e görevi devrettikten sonra kurumdan ayrıldı.

Akkaya, YSK önünde bekleyen basın mensuplarına, görevini Yener’e devrettiğini söyleyerek teşekkür etti.

Akkaya’yı uğurlayan Yener de görev süresi dolan başkan ve başkanvekiline emeklerinden dolayı teşekkür etti.