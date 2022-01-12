YSK seçime girebilecek partileri açıkladı. İki partiye büyük şok!
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ilk yapılacak seçime katılmaya hak kazanan partileri açıkladı. YSK'nın açıkladığı listede Muharrem İnce öncülüğünde kurulan Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül liderliğinde kurulan Türkiye Değişim Partisi yer almadı...
Yüksek Seçim Kurulu yapılacak ilk seçimlerde seçime katılma yeterliliğine sahip olan parti sayısını 24 olarak belirledi. YSK’nın Afyon Güney Beldesi seçimleri öncesi (24 Mart 2021) açıkladığı listede Emek Partisi, Millet Partisi, Türkiye İşçi Partisi Türkiye Komünist Hareketi yer almamıştı. Son yapılan incelemede bu 4 parti de teşkilatlanma kriterlerini karşılayarak seçime girme hakkını elde etmiş oldu.
YSK'nın açıkladığı listede Muharrem İnce öncülüğünde kurulan Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül liderliğinde kurulan Türkiye Değişim Partisi yer almadı. Mevzuata göre 41 ilde teşkilatlanmalarını tamamlayan partilerin ayrıca büyük kongrelerini yapmış olmaları ve bunun üzerinden 6 ay geçmiş olması şartı aranıyor. Bu iki parti büyük kongrelerini geçtiğimiz eylül ayında yaptı.
24 PARTİ SEÇİME GİREBİLECEK
İşte YSK'nın açıkladığı listede yer alan siyasi partiler:
1- Adalet ve Kalkınma Partisi
2-Anavatan Partisi
3- Bağımsız Türkiye Partisi
4- Büyük Birlik Partisi
5- Cumhuriyet Halk Partisi
6- Demokrasi ve Atılım Partisi
7- Demokratik Sol Parti
8- Demokrat Parti
9- Emek Partisi
10- Gelecek Partisi
11- Genç Parti
12- Halkların Demokratik Partisi
13- Hür Dava Partisi
14- İYİ Parti
15- Millet Partisi
16- Milliyetçi Hareket Partisi
17- Muhafazakar Yükseliş Partisi
18- Saadet Partisi
19- Sol Parti
20- Türkiye İşçi Partisi
21- Türkiye Komünist Hareketi
22- Türkiye Komünist Partisi
23- Vatan Partisi
24- Yeniden Refah Partisi