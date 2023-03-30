Son Dakika
UEFA, Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden takımlardan Sivasspor’a 1 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a da para cezası verdi.
YSK Başkanı Yener, Kılıçdaroğlu, İnce ve Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların reddine oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi.
YSK Başkanı Yener, Kılıçdaroğlu, İnce ve Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların reddine oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi.
Politika 30.03.2023, 17:16
YSK Başkanı Yener, Kılıçdaroğlu, İnce ve Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların reddine oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi.