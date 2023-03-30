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YSK Başkanı Yener, Kılıçdaroğlu, İnce ve Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların reddine oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi.

YSK Başkanı Yener, Kılıçdaroğlu, İnce ve Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların reddine oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi.

Politika 30.03.2023, 17:16
YSK Başkanı Yener, Kılıçdaroğlu, İnce ve Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların reddine oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi.

YSK Başkanı Yener, Kılıçdaroğlu, İnce ve Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların reddine oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi.

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