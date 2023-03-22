YSK Başkanı Yener ilk defa uygulamaya geçen sistemi tanıttı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı adaylarının imza takibinin yapıldığı ve bu sene ilk defa uygulamaya geçen sistemi tanıttı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce için şu ana kadar 10 bin 415 imza toplanırken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan için ise 9 bin 635 imza toplandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçmenler tarafından 100 bin imza ile aday gösterilen cumhurbaşkanı adaylarının imza takibinin yapıldığı ve bu sene ilk defa uygulamaya geçen sistemi tanıttı. Tüm adaylara başarılar dileyen Yener, “Değerli cumhurbaşkanı adaylarımız ve salonda bulunan aday temsilcilerimiz, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimi’nde ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarımız dün kurulumuz tarafından ilan edildi. Bugün seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin imza toplama süreci başlamış olup, 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00 itibarıyla sona erecektir" ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgilere göre, şu ana kadar Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 10 bin 415, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 9 bin 635, Sinan Oğan 6 bin 832, Doğu Perinçek 3 bin 324 ve Ahmet Özal 60 imza topladı.