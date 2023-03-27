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YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza sürecinin sona erdiğini açıkladı
YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza sürecinin sona erdiğini açıkladı. Yener, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın 100 bin imzayı tamamlandığını ve seçime katılmaya hak kazandığını açıkladı.
Politika 27.03.2023, 21:01
YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza sürecinin sona erdiğini açıkladı. Yener, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın 100 bin imzayı tamamlandığını ve seçime katılmaya hak kazandığını açıkladı.