YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza sürecinin sona erdiğini açıkladı. Yener, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın 100 bin imzayı tamamlandığını ve seçime katılmaya hak kazandığını açıkladı.