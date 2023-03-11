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YSK Başkanı Ahmet Yener: “28. Dönem milletvekili seçimine 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığı tespit edilmiştir”
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28. Dönem milletvekili seçimine 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığı tespit edilmiştir” dedi.
Politika 11.03.2023, 14:29
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28. Dönem milletvekili seçimine 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığı tespit edilmiştir” dedi.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem milletvekili seçimine 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığını bildirerek, “Bugün yaptığımız toplantıda 14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme saatleri ve bir oy sandığında kaç seçmenin oy kullanacağına ilişkin tespitlerde bulunulmuştur” dedi.