YSK 11 isimlik Cumhurbaşkanı adayı isim listesini duyurdu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK); aralarında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de olduğu 11 adayın, seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmesine karar verdi. Bunun için adayların 100 bin imza toplaması gerekiyor.

Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 – 20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kurulu’na gidebilecek.

YSK’nın seçmenler tarafından aday gösterilebilecek Cumhurbaşkanı adayı için başvurusunu onayladığı isimler şöyle:

1.Davut TURAN

2.Doğu PERİNÇEK

3.Erkan TÜRKTEN

4.Halil Murat ÜNVER

5.Hilmi ÖZDEN

6.İrfan UZUN

7.Muhammed Ali Fatih ERBAKAN

8.Muharrem İNCE

9.Sinan OĞAN

10.Tevfik Ahmet ÖZAL

11.Yakup TÜRKAL

Karar Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu kabul edilenlere ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden, alfabetik sıraya göre, Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın kanunda aranan şartları taşıdıkları anlaşıldığından başvuruları kabul edildi.