Yoğun bakıma alınan Çekya Cumhurbaşkanı Zeman hastanede ilk kez görüntülendi

Çekya’da sağlık sorunları nedeniyle 10 Ekim’de bilinci kapalı şekilde Prag’daki Merkez Askeri Hastanesi’ne (UVN) kaldırılan Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, hastanede ilk kez görüntülendi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vratislav Mynar düzenlediği basın toplantısında, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman’ın sağlık durumunun iyiye gittiğini, bilincinin açık olduğunu ve söylendiği gibi görevini yerine getiremeyecek durumda olmadığını söyledi. Basın toplantısı sırasında Zeman’ın 14 Ekim tarihinde hastanede çekilen görüntüleri de basın mensupları ile paylaşıldı. Temsilciler Meclisi Başkanı Radek Vondracek’in ziyaretinde Zeman’ın yeni parlamentoyu toplama kararını imzaladığı anlarda güçsüz olduğu görülüyor.

Yoğun bakım ünitesi kurallarını çiğnediler, polis soruşturma başlattı

Görüntülerde Temsilciler Meclisi Başkanı Radek Vondracek, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vratislav Mynar ve diğer kişilerin yoğun bakım ünitesinde yatan Cumhurbaşkanı Zeman’ın yanında maskesiz bir şekilde bulunmaları ise tepki çekti. Meclis Başkanı Vondracek’in ziyareti hastane yetkililerinin izni alınmadan gerçekleştirmesi nedeniyle Çekya polisi soruşturma başlattı. Meclis Başkanı Radek Vondracek, “Cumhurbaşkanı Zeman’ı maske ile ziyaret ettim. Fakat beni duymadı. Bu nedenle onunla konuşurken maskemi çıkarttım” dedi.

"Görevini yerine getirmesi mümkün değil"

Senato Başkanı Milos Vystrcil, Prag’daki Merkez Askeri Hastanesi (UVN) yetkililerinden aldığı belgeler sonrasında yaptığı açıklamada Zeman’ın sağlık sorunları nedeniyle yetkilerini yerine getiremeyeceğini ve bu nedenle yetkilerin kendisinden alınarak Başbakan ve Meclis Başkanına verileceğini bildirmişti. Açıklamanın ardından toplanan Çekya Senatosu Anayasa Komisyonu, oybirliği ile Zeman’ın yetkilerinin Başbakan ve Meclis Başkanı’na devredildiği Anayasa’nın 66. maddesinin etkinleştirilmesine karar vermişti. Komisyonun onayladığı karar, kasım ayı başında mecliste yapılacak oylamada kabul edilmesi halinde yürürlüğe girecek.

77 yaşındaki Milos Zeman, karaciğer rahatsızlıkları nedeniyle eylül ayında geldiği Askeri Hastane’de 8 günlük tedavisinin ardından taburcu olmuştu. Zeman, Çekya’daki genel seçimlerin hemen ardından 10 Ekim tarihinde tekrar Askeri Hastane’ye bilinci kapalı olarak götürülmüştü. Bu yıl tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Zeman’ın karaciğer hastalığına bağlı sorunları ile birlikte diyabet, düşük tansiyon ve ileri derecede duyma kaybı gibi hastalıkları da bulunuyor.