Yılmaz: "Ana konteyner limanı, Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz’deki etkinliğimizi artırmak için önemli"

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, ’Mersin ana konteyner limanı’ proje etüt çalışmalarının ihale sürecinin başlatılacağını belirterek, “Büyük bir ticaret hacmine ve potansiyeline sahip Mersin’de yapılması planlanan ’ana konteyner limanı’ ilimiz, Mavi Vatanımız, ülkemiz ve Doğu Akdeniz’deki etkinliğimizi artırmak için çok önemli” dedi.

Yılmaz, küresel ekonomide dengeler değişikçe önemi artan ’Mavi Vatan’ın, Çin’in geliştirdiği ‘Deniz İpek Yolu’ rotasında önemli bir güzergah olarak yer aldığını söyledi.

Bu güzergahın önemli bir parçası olan Mersin’in coğrafi konumu, kapasitesi, ulaşım olanakları, ulusal ve uluslararası kara, hava ve demiryollarına olan entegrasyonu, gelişmiş serbest bölge faaliyetleri ve lojistik gücüyle stratejik öneme sahip bir pozisyonda bulunduğunun altını çizen Yılmaz, “Turizm, ticaret, tarım ve sanayinin bir arada geliştiği çok odaklı ekonomiye sahip, ihracatta lojistik üs olan Mersin’de bulunan Uluslararası Mersin Limanı, hem ülkemizin ’Mavi Vatan’da dünyaya açılan kapısı ve lokomotifi hem de önemli bir transit merkezi konumunda yer alıyor. Büyük bir ticaret hacmine ve potansiyeline sahip Mersin’e yapılması planlanan ana konteyner limanını, bu bağlamda düşündüğümüzde, limanın ilimiz, Mavi Vatanımız, ülkemiz ve Doğu Akdeniz’deki etkinliğimizi artırmak için ne kadar önemli olduğu açık bir şekilde görülüyor” diye konuştu.

"Multi fonksiyonel lojistik liman konseptinde olacak"

Yılmaz, limanın Mersin’e yapılmayacağı iddiasıyla gündem oluşturma peşinde olan muhalefetin, seçim yaklaştıkça yalanlarla algı oluşturmaya çalıştığını belirtti. Mersin’de mevcut kapasiteyi geliştirmek amacıyla proje çalışmaları süren Uluslararası Mersin Konteyner Limanının, Mersin’in marka değerine değer katacağını aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Projemiz kapsamında fiziksel modelleme, kapasite ve kaynak fizibilite raporu çalışmaları sürdürülüyor. Sadece konteyner olarak değil dökme, paketli gibi her türlü yüke hitap edecek ‘multi fonksiyonel lojistik liman’ konsepti şeklinde hazırlıkları yapılan bu proje tamamlandığında, ilimize çok önemli bir yatırımı daha kazandırılmış, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda ekonomimizi daha da güçlendirmiş olacağız. AK Parti hükümetleri olarak, 20 yıldır olduğu gibi bugün de Mersin’imize sahip çıkmaya, yatırım yapmaya devam ediyoruz. Son 20 yılda 40 milyar TL civarında yatırım yapılan, her alanda en yüksek oranda eser ve hizmet siyasetinden payını alan Mersin, eğitimde, sağlıkta, turizmde, tarımda, ulaşımda, ticarette, sanayide, enerjide ve daha pek çok alanda hak ettiği yere adım adım ilerliyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de Akdeniz’in incisi Mersin’imizi, yeni yatırımlarla daha da geliştireceğiz.”