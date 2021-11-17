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Yıldırım’ın gençlik yatırımlarına Erdoğan’dan ödül

Yıldırım Belediyesi’nin gençlik yatırımları, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Gençlik ve Yerel Yönetimler Yarışması ‘Fizikî Belediyecilik Yatırımları’ kategorisinde ödüle lâyık görüldü.

Politika 17.11.2021, 14:01
Yıldırım’ın gençlik yatırımlarına Erdoğan’dan ödül

Yıldırım Belediyesi’nin gençlik yatırımları, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Gençlik ve Yerel Yönetimler Yarışması ‘Fizikî Belediyecilik Yatırımları’ kategorisinde ödüle lâyık görüldü.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın yerel yönetimler arasında düzenlediği ‘Gençlik ve Yerel Yönetimler’ yarışması sonuçları Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festival’de açıklandı. Yarışmaya Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi ve Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi yatırımlarıyla katılan Yıldırım Belediyesi, ‘Fizikî Belediyecilik Yatırımları’ dalında ödüle layık görüldü. Ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu ödülü Yıldırım ve Yıldırımlı gençler adına aldığını vurguladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ‘hizmette öncelik gençlerindir’ şiârıyla eğitimden iş hayatına, kültür sanattan spora hayatın her alanında gençlerin yanında olduklarını ifade etti. Hizmet anlayışlarının merkezinde gençlerin bulunduğuna işaret eden Başkan Yılmaz, “Gelecek nesillerimizi ihya edecek projeleri hayata geçiriyoruz. Yıldırım’da ilk 7-24 açık olan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane’miz ilçemizin büyük bir ihtiyacına cevap verdi. Açıldığı günden bu yana Yıldırım’ın eğitim ve kültür hayatına yeni bir soluk kazandırdı. 20 bini aşkın eseri bünyesinde barındıran Uyumayan Kütüphanemiz, 300 kişilik kütüphane alanı, özel okuma alanları, 100 kişilik seminer salonu, bilgisayar eğitim laboratuvarı, kafeterya, dinlenme alanları, özel ikramları ve merkezî bir mevkide olması ile yalnızca Yıldırımlı gençlere değil bütün Bursalı gençlere hizmet veriyor” dedi.

Yeni Naimler yetişecek

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gençlere 11 branşta 20 antrenörle 365 gün spor eğitimi verdiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, “Başarı, azim ve çalışkanlığının gelecek kuşaklara ilham olması ümidiyle milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu’nun adını Bursa’nın en büyük spor kompleksinde yaşatıyoruz. 2 bin 500 kişilik spor salonu, karate ve taekwondo salonu, boks ve kick boks ringleri, fitness salonları, olimpik yüzme havuzu, jimnastik salonları, güreş salonu, hamam ve sauna, bireysel oyun salonları, masa tenisi salonu, satranç salonu, halter salonu, özel eğitim salonu, kütüphanesi ve kateferyasıyla çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturarak Yıldırım’da ‘yeni Naim’lerin yetişmesine öncülük ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gençlerin meslek ve iş sahibi olması için ilçeye kazandırılan Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde ücretsiz teknik eğitim kursları verildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Yılmaz, “İstihdama katkı sağlamak, toplumun dezavantajlı kesimlerini istihdama kazandırmak için gençlerimizin mesleki bilgi ve becerilerini artırmaya çalışıyoruz. Bursa için hem ulusal hem de uluslararası alanda rekabet edebilecek bir konumda yer alan başta otomotiv olmak üzere, tekstil ve makine sektöründe nitelikli eleman yetiştirmek için ‘Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’mizde gençlerimize hem meslek öğretiyor hem de iş sahibi yapıyoruz” diye konuştu.

Ankara Millet Bahçesi’nde 105 belediyenin iştirakiyle düzenlenen ve 21 Kasıma kadar devam edecek Festival’de Yıldırım Belediyesi standı ziyaretçilere Yıldırım’ı tanıtacak.

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