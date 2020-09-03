Yıldırım Meclisi’nde üreme tartışması

Yıldırım Belediyesi’nin olağan yapılan meclisinde Suriyeliler için "Çok çabuk ürüyorlar" tartışması yaşandı.

İyi Parti’li üyelerden Ferit Gürsoy, Ankara Karayolu’nun altındaki mahallelerde yoğunlaşan Suriyeli mültecileri gündeme taşıdı. Yavuzselim başta olmak üzere, beraberinde Ulus, Millet, Arabayatağı, Vakıf mahallerine dikkat çekildi.

Gürsoy, özellikle bir caddenin, Suriye’yi andırdığı gerekçesiyle adının, ‘Halep’ olarak değiştirilmesinin, uygun düşeceğini söyledi. Suriyeli mültecilerin, kentsel yaşam düzeninde, keşmekeşe neden olduklarını savunan Gürsoy, kültürel farklılığı da vurguladı. Son durumla ilgili bilgi veren Gürsoy, “Maalesef, bir arada olmuyor, olamayacak, sonuçlar inşallah aklıma gelen; o noktalara gelmez.” şeklinde konuştu.

Gürsoy’un, konuşmasının devamında Suriyeli mülteciler için kullandığı bir ifade, başkan ve iktidar grubunca tepkiyle karşılandı,

Suriyeli mültecilerdeki, doğumlar ve artan nüfusa işaret eden Gürsoy, “İşin ilginç tarafı, "Bunlar çok çabuk ürüyorlar 7, 8 çocuklu olanı var. Biriyle sohbet ettik. 2 hanımı var, ‘3.’yü alacağım.” diyor.” şeklinde konuştu. Gürsoy, AK Parti’nin sıralarından, tepki sesleriyle karşılaştı ve insani konuşmaya davet edildi.

Eleştirlere karşılık Gürsoy, aşağılamak gibi amacı olmadığını savundu. Gürsoy “Üremek nedir? İnsanca bir şey değil mi? ben sosyoloğum.” cevabını verdi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mecliste tartışmanın büyümemesi için araya girdi.

Yılmaz, Gürsoy’a “Üreme ifadesininin, toplum; nerede kullanıldığını, çok iyi biliyor. Üreme ifadesinin, bir insan için kullanılması, 3-5 çocuk üremiş gibi kullanılması doğru değildir.” dedi.

Başkan Oktay Yılmaz; “İnsan hakkına saygılı olalım. Suriyeli mülteciler hakkında eleştirilerinizi yapın, ama böyle değil.” ifadesini kullandı.

İyi Parti’li Ferit Gürsoy, yanlış anlaşıldığı gerekçesiyle “Eğer, o anlamda anlaşıldı ise, özür dilerim. Polemik yapmak istemiyorum” dedi ve tartışma kapandı.