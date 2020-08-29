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YİK Üyesi Şahin: “Yunanistan’da pişman olur siz de pişman olursunuz”

YUNANİSTAN'LA YAŞANAN DOĞU AKDENİZ VE EGE KRİZİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNAN YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ MEHMET ALİ ŞAHİN, YUNANİSTAN’I KIŞKIRTIP SAVAŞTIRMAYA ÇALIŞAN BATILI ÜLKELERE “PİŞMAN OLURSUNUZ” DEDİ.

Politika 29.08.2020, 17:56
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YİK Üyesi Şahin: “Yunanistan’da pişman olur siz de pişman olursunuz”

Yunanistan’la yaşanan Doğu Akdeniz ve Ege kriziyle ilgili açıklamalarda bulunan Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Yunanistan’ı kışkırtıp savaştırmaya çalışan batılı ülkelere “Pişman olursunuz” dedi.

AK Parti, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ara verildikten sonra yeniden başlayan 7. Olağan kongrelerine Karabük’ün Safranbolu ilçesinde devam etti. Kongre açılışında konuşan YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’deki hamleleri ile mesaj verdiğini belirterek, “Devleti ve milleti ile birlikte bu toprakların gerçek sahibi biziz, havada, karada, denizde de ne hakkımız varsa kimseye 1 milim yedirmeyiz mesajı veriyor. Hem geçmişimize hem cumhuriyete hem de bugüne ve geleceğe sahip çıkıyor” diye konuştu.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kutlanmasındaki tartışmalara cevap veren Şahin, “Ana muhalefet partisi hükümeti eleştiriyor. Siz 30 Ağustos’u pandemi nedeniyle törenleri kısıtlıyorsunuz diyor. Söyleyecek başka bir şeyleri yok. 30 Ağustos nasıl kutlanacak yarın hep beraber göreceğiz. Cumhurbaşkanlığı ve devlet nasıl kutlayacak hep birlikte televizyonlardan izleyeceksiniz. Önce Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk kabrinde ziyaret edilecek, anı defterine şükranlar ifade edilecek. Daha sonra Cumhurbaşkanımız külliyede kutlamaları kabul edecek” dedi.

“Cumhuriyete böyle sahip çıkılır”

Şahin, külliyedeki törenden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara’nın Nallıhan ilçesine giderek Uzay Teknolojileri İleri Teknoloji merkezinin açılışını yapacağını duyurarak, “Birileri 30 Ağustos’u kutluyoruz diye Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘İstikbal Göklerdedir’ cümlesinin yazılı olduğu pankartının altında fotoğraf çektirmeyi kutlamak olarak görüyor ama biz böyle görmüyoruz. Uzayda da hakim olabilmek için ileri teknolojiye sahip tesislere ihtiyacımız var bunun açılışını yapıyoruz diyor cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla cumhuriyete böyle sahip çıkılır” ifadelerine yer verdi.

“Yunanistan konuşmaya yanaşmıyor, yanaşırsa mağlup olacak”

Avrupa ülkelerinin Ege ve Doğu Akdeniz’de bir hidrokarbon yataklarının bölüşümü ile ilgili bir sancısı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Yunanistan Türkiye’ye diyor ki; Doğu Akdeniz’de hiçbir hakkınız yoktur diyor. Bunu neye dayanarak söylüyor. Kaş ilçesinin karşısında ki yani 2 kilometre mesafede Meis Adası var. İşte burası Girit’in karasularıdır diyor. Deniz Hukuku ve Sözleşmesine göre adaların karasuları olmaz, ana kara parçalarının karasuları olur. Yunanistan bir adalar devleti değil ki. Yunanistan’ın bir ana karası var. Dolayısıyla siz bu adaları kastederek Türkiye, Antalya körfezinden dışarı çıkamaz diyemezsiniz. Bunun uluslararası mahkemelere intikal etmiş başka ülkelerle ilgili sayıca örnekleri vardır. Yunanistan bunları oturup konuşmaya yanaşmıyor, yanaşırsa mağlup olacak.”

“Yunanistan’da pişman olur siz de pişman olursunuz”

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Avrupa Birliği’nin Yunanistan’a destek vermesi gerektiğine dair açıklamalarına da değinen Şahin, “Şaşırdık mı? Hayır. 98 yıl önce de siz Yunanistan’a destek vermiştiniz. O da Ankara’ya kadar gelmişti ve cevabını aldı. Dumlupınar’da başardığımız Meydan Muharebesi ile Yunanistan’ı Ege Denizi’ne gömmeyi ecdadımız başarmıştır. Dolayısıyla şimdi dünden çok daha güçlüyüz. Şimdi ayakları üzerinde sağlam duran kendi ihtiyacını kendi karşılayan bir Türkiye haline geldik. Savunma sanayimizin yerlilik oranı yüzde 24 idi. Şimdi yüzde 80’lere çıktı. İnşallah bu yüzde 100’lere ulaşacak kendimize güveniyoruz O nedenle biraz önce söylediğimiz gibi Cumhurbaşkanımız devletimiz ve milletimiz adına o mesajları veriyor, vermeye devam edecektir. Nedir o mesaj? Doğu Akdeniz’de sınırı olan tüm ülkeler gelip oturun. Eğer burada hidrokarbon kaynakları varsa, doğalgaz ve petrol varsa bunu birlikte çıkaralım. Bundan daha makul bir şey olabilir mi? Bu noktaya mutlaka gelecekler. Eğer aksi şey düşünüyorlarsa 98 yıl önce Yunanistan’ı kışkırtıp savaştıran batılılar hiç aklınızdan geçirmeyin, pişman olursunuz. Yunanistan’da pişman olur siz de pişman olursunuz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Safranbolu İlçe Başkanı yeniden Av. Mehmet Sarı oldu.

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