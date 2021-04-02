Yiğit Bulut'tan 10 maaş alıyor iddialarına yanıt...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Ekonomi Politikalar Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın kendisi için 3 ayrı maaş aldığı, derneklerden ve vakıflardan kazandıklarıyla birlikte toplamda aylık maaşının 200 bin lirayı bulduğunu iddia etmesine yanıt verirken, "Bunları ispatlayamayanlar şerefleriyle imtihan edilirler. Bunun ispatını kamuoyuna sunmak zorundasınız. Yeni bir dünya düzeni ortaya çıkıyor, gelin bunu tartışalım" dedi.

CNN Türk'te ekonomiye ve hakkındaki maaş iddialarına ilişkin açıklama yapan Bulut, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa yaptığı "evlerdeki altın ve dövizleri çeşitli yatırım araçlarına yatırın" çağrısının ardından 11 milyar dolarlık döviz satışı yapıldığını ve devam ettiğini söyledi.

Bulut'un açıklamasından satır başları şöyle:

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇAĞRISI OLUMLU SONUÇLANDI"

"Cumhurbaşkanımızın çağrısı olumlu sonuç buldu. Şu anda yerlilerin yaptığı satış miktarı 11 milyar dolara dayandı. Bunun 8.5 milyar dolar sistem içinden 3 milyarı yastık altından satılmış. MB Başkanı'nı aradım, satış oldu mu diye sordum. MB bu dalgalanmada tek bir dolar satmadı. Vatandaş tabiri caizse şunu dedi, "Türkiye'ye çok saldırıyorlar, siz bir durun kenarda biz bu işi hallederiz" dedi.

"YASTIK ALTINDAKİLER KİMSEYE YARAMIYOR"

7.5 milyar doların bir kısmı çağrı öncesinde de satılmıştı. Bunun 8.5 milyar doları ölçülebilir sistem içinde olduğundan. Cumhurbaşkanımızın çağrısına vatandaş 11 milyar dolarlık döviz satarak karşılık vermiş oldu. Bu çok önemli bir karşılık. Dolarizasyonun bel kemiği çatladı, dedolarizasyon başladı demiştim, 11 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu çağrıların etkilerinin devam edeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız varlık barışına katılın, yastık altı kıymetlerinizi sisteme katın dedi.

Yastık altında altın var, sisteme sokun, altınınızı kullanarak oradan kendinize bir kredi çıkarın. Yastık altında kalan para, altın hiçbir kimseye yaramıyor.

MAAŞ ELEŞTİRİLERİNE YANIT

3-5-10 maaş diye eleştiriler var. Benim için söylüyorlar. Bunları ispatlayamayanlar şerefleriyle imtihan edilirler. Bunun ispatını kamuoyuna sunmak zorundasınız. Yeni bir dünya düzeni ortaya çıkıyor, gelin bunu tartışalım.

ABD'de bugün Google BM'den de NATO'dan da daha güçlüdür diye tartışılıyor. Bunları artık geçelim ve dünya düzeninde neyin nasıl şekillendiğini görmemiz çok önemli. Fransız sanayici helikopter kazasında hayatını kaybetti. Fransa için çok önemliydi. Fransa'nın kullandığı uçak teknolojisinin fikir babalarından biriydi. Yeni dünya düzeni ve yeniden şekillenen bir dinamik var. Tartışmayı bir üste taşıyıp bunları tartışalım.