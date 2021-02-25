Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Topçu: “Hocalı Soykırımı’nı unutmadık, unutturmayacağız”

Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, “Hocalı Soykırımı’nı unutmadık, unutturmayacağız! İnsanlık tarihinin kara lekesi ve insan olduğunu iddia edenlerin utancı ve vicdan yarası olan Hocalı Jenosit’inde şehit edilen masum ve mazlumları şehadetlerinin 29. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz” açıklamasında bulundu.

Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu katılımı ile Hocalı Soykırımı, 29. yıl dönümünde anıldı. Şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma etkinliğinde açıklamalarda bulunan Topçu, “Yıl 1992, 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece, ASALA örgütünün piyonu Ermenistan hükûmeti emrindeki Sovyet destekli katil sürüleri, üç maymunu oynayan dünyanın ve insan hakları havariliği yapan BM’nin gözü önünde Karabağ genelinde, Hocalı özelinde Azerbaycan Türklerini yurtlarından çıkarmak için soykırım yapmıştır “ifadelerini kullandı.

“106’sı kadın, 70’i yaşlı, 63’ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycan Türk’ü vahşice şehit edilmiş”

Türkiye ve Azerbaycan’ın ayrı beşiklerde büyümüş ikiz kardeş olduğunu benzetmesini yapan Topçu, “106’sı kadın, 70’i yaşlı, 63’ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycan Türk’ü vahşice şehit edilmiş, bu soykırımdan 487 kişi ağır yaralı kurtulmuştur. Ermenistan’ın o zaman esir aldığı 1.275 kişiden 150 canın akıbeti, bugün bile bilinmemektedir. Türkiye ve Azerbaycan ayrı beşiklerde büyümüş ikiz kardeşlerin, dünya durdukça var olacak iki müstakil hür ve bağımsız bölgesinde ve dünyada saygın büyük medeniyetlerin varisi devletlerdir. Türk-İslam dünyasının ikiz kardeşi bu iki devletin ve milletinin fertleri olarak bizler, kederde ve sevinçte bir olmaya, birlikte olmaya, kardeşliğimizi ilelebet sürdürmeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

“Hocalı Soykırımı’nı unutmadık, unutturmayacağız”

Topçu Hocalı Katliamı’nın insanlık tarihinin kara lekesi olduğunu belirterek, “Hocalı Soykırımı’nı unutmadık, unutturmayacağız. İnsanlık tarihinin kara lekesi ve insan olduğunu iddia edenlerin utancı ve vicdan yarası olan Hocalı Jenosit’inde şehit edilen masum ve mazlumları şehadetlerinin 29. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz” ifadesini kullandı.