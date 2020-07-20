Yenilik Partisi kuruluş dilekçelerini İçişleri Bakanlığı’na sundu
BİR SÜREDİR ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLEN VE İSMİNİN “YENİLİK PARTİSİ” OLDUĞU ÖĞRENİLEN YENİ PARTİNİN KURULUŞU İÇİN ÖZTÜRK YILMAZ’IN EKİBİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA GİDEREK DİLEKÇELERİNİ SUNDU.
Bir süredir çalışmaları yürütülen ve isminin “Yenilik Partisi” olduğu öğrenilen yeni partinin kuruluşu için Öztürk Yılmaz’ın ekibi İçişleri Bakanlığı’na giderek dilekçelerini sundu.
Kurucu üyeler Nazım Özer ve beraberindeki 3 kişi İçişleri Bakanlığı’na gelerek “Yenilik Partisi”nin kuruluş dilekçelerini bakanlığa sundu.
Bakanlığa girmeden önce açıklamalarda bulunan Özer, “Ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullanarak, şunları aktardı:
“Ülkemizin bir yeniliğe ihtiyacı vardı, bu yeniliğe talibiz. Partimizin içerisinde gençlere ve bayanlara olabildiğince fazla ağırlık vermeye çalışıyoruz. Evraklarımızı İçişleri Bakanlığı’na teslim ettikten sonra saat 16.00’da bütün kurucu ekibimiz ve ailelerimiz Aslanlı Yolda buluşup Ata’mızın huzuruna çıkmak gibi bir programımız var” şeklinde konuştu.
Partinin isminin “Yenilik Partisi” olduğunu söyleyen Özer, “Genel Başkanımız daha detaylı sorulara cevap verecektir. Yeniliğe ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Partimizin adı da, ‘Yenilik Partisi’ oldu. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.
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