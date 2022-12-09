Yenilik Partisi Başkanı Yılmaz: “4 tane bıçak yarası aldım, yaralarım derin”

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, taburcu olduğu hastane önünde yaptığı açıklamada, “4 tane bıçak yarası aldım, bıçak yaralarım çok derin” dedi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, 7 Aralık tarihinde ofisinde bıçaklı saldırıya uğramıştı. Başkan Öztürk Yılmaz, bugün Ankara’da tedavi gördüğü özel hastaneden taburcu oldu. Hastane önünde açıklamalarda bulanan Yılmaz, yaşadığı bıçaklı saldırıyı şöyle anlattı:

“Bir tane şahıs bizim sevenimiz olarak geldi. İki, üç dakika benim yanımda kaldı. Kendisine bir kahve ikram etmek istediğimde arkamda kaldı o an. Bıçağı çekip boynumdan vurmak istedi ve arkadan da 4 tane bıçak yarası aldım, bıçak yaralarım çok derin. Bugün tedavi oluyorum ama tedavim evde sürecek.”