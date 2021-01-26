Yeniden Refah Partisi’nden ’ittifak’ açıklaması

Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Bayram Sakartepe, kamuoyunun tartıştığı ittifaklar meselesine ilişkin yazılı değerlendirmede bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Bayram Sakartepe, ittifak stratejilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Milli Görüş’ün prensipleri ve kırmızıçizgilerini önceleyerek, vatanın ve milletin menfaati ve selameti neyi gerektiriyorsa onu yapacaklarını ifade etti.

“Üyelerimizin yaş ortalaması 40’ın altındadır”

Siyasette 24 saatin uzun bir zaman olduğu, bugün yapacağınız değerlendirmelerin yarın değişen şartlar karşısında pek bir öneminin kalmayabileceğini hatırlatan Genel Başkan Yardımcısı Sakartepe, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye, hükümetin açıklayacağı, hukuk ve ekonomi reformuna kilitlenmiş durumdadır. Bu paketin hukuk ayağında Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu’nda değişiklikler yapılacağı tahmin edilmektedir. Bu kapsamda seçim barajlarının yüzde 5’e düşürülmesi, Türkiye Milletvekilliğinin yeniden getirilmesi ve ittifaklarla ilgili düzenlemeler içermesi beklenmektedir. Bu minval üzere kamuoyu tarafından, Yeniden Refah Partisi yetkililerine, en sık sorulan soru, seçim stratejimiz ne olduğu ve hangi ittifakta yer alacağımız sorusudur. Bu sorunun cevabını vermeden önce, partimizin şu andaki durumunu analiz etmemiz gerekmektedir. Partimiz büyük kongresini muhteşem bir kalabalıkla yapmış ve 2020 yılı 1 Ocak itibariyle seçime girme yeterliliğini, bileğinin gücüyle kazanmıştır. 81 il 922 ilçede örgütlenmesini tamamlayarak, üye sayısında 100 bin barajını aşmıştır. Üyelerinin yaş ortalaması, 40 yaşın altındadır. Partimiz, Türkiye’nin en genç, en dinamik siyasi oluşumu niteliğini taşımaktadır. 50 yıllık Milli Görüş tecrübesi ile harmanlanan genç kadrolarımız şimdiden milletimizin umudu ve sesi olmuştur."

"Yeniden Refah Partisi anahtar parti konumundadır"

Milli Görüş’ün siyasi tarih boyunca hep lokomotif olduğunu ve çığır açtığını belirten Sakartepe, "Şimdi de gelecekte de böyle olacaktır. Bugün itibari ile partimiz tek başına seçimlere katılıp, başarı ile çıkacak güç ve kuvvete sahiptir. ‘El atına binen çabuk iner’ atasözümüzü kulağımıza küpe yaparak stratejilerimizi oluşturmaktayız. Bizim en önemli gücümüz inançlı kadrolarımızdır. Her zorluk karşında, ‘Ya bir yol buluruz, ya bir yol açarız’ netice de o zorluğu Allah’ın izni ile aşarız. Bugün itibariyle, seçimlere tek başımıza girebileceğimiz gibi, mevcut ittifaklarda da yer alma seçeneği ile 3. bir ittifakın omurgasını oluşturmak gibi alternatifleri değerlendireceğiz. Sonuç itibariyle, partimiz Türk siyasetinin anahtar partisi konumundadır. Bulunduğumuz konum itibariye pek çok seçeneği değerlendirme potansiyelini elinde bulundurmaktadır. Bundan dolayı önümüzdeki seçimlerin en etkin partisi olacaktır" şeklinde konuştu.