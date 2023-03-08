Yeniden Refah Partisi milletvekili adaylığı için depremzedelerden ücret talep etmeyecek

Yeniden Refah Partisi’nde 2023 Genel Seçimleri için milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı. Parti tarafından yapılan açıklamada, depremden etkilenen 11 ilden adaylık için başvuracak depremzedelerden ücret alınmayacağı kaydedildi.

Dört yıl gibi kısa bir sürede 81 il ve 922 ilçede örgütlenen Yeniden Refah Partisi, gerçekleştirdiği 2 büyük olağan kongresi ile Türk siyasi tarihinin en kalabalık olağan kongrelerine imza attı ve 300 bin resmi üyesiyle en hızlı büyüyen parti oldu.

Başvurular il ve ilçe başkanlıklarına yapılabilecek

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere çok az bir süre kala, Yeniden Refah Partisi tarafından yapılan duyuru ile 81 ilde milletvekili aday adaylığı için başvurular alınmaya başlandı. Yeniden Refah Partisi’nden milletvekili aday adaylığı için başvuracak vatandaşlar, kendilerine en yakın il ve ilçe başkanlıklarına başvuru formları ile müracaat edebilecek.

Milletvekili adayı depremzedelerden ücret alınmayacak

Yeniden Refah Partisi, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen illerden başvuru yapacak depremzedelerden milletvekili aday adaylığı için ücret almayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 Mart Cuma günü seçim kararını duyurması ve kararın ertesi gün Resmi Gazete’de ilan edilmesiyle sürecin resmi olarak başlayacağı öngörülüyor.