Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan’dan Ramazan Bayramı’nda ’Kudüs’ mesajı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Türk milletinin ve tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak, "Mescid-i Aksa’da, Kudüs’te ve tüm dünyada akan kanın, siyonist zulmün durduğu, pandeminin geride kaldığı, milletimizin ve tüm İslam aleminin huzur, barış ve refah içerisinde karşıladığı bayramlara ulaşmayı diliyorum" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erbakan, salgın ve İsrail’in katliamları nedeniyle buruk bir Ramazan ve bayram geçirdiklerini belirterek, “Büyük bir heyecan ve sevinçle karşıladığımız, rahmet, mağfiret ve bereket dolu manevi havasını soluduğumuz Ramazan ayını uğurluyor, bir kez daha Ramazan Bayramı’nı karşılamanın sevincini yaşıyoruz. Korona virüs salgını altında yaşadığımız ikinci Ramazan ve karşıladığımız ikinci Ramazan Bayramı. Bu salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında teravih namazlarında, iftar sofralarında, dost sohbetlerinde buluşamasak da Ramazan ayının manevi atmosferi gönüllerimizi yine bir kıldı. Bu mübarek ayda yaptığımız tüm ibadetlerin, duaların kabul olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, Mescid-i Aksa’da, Kudüs’te ve tüm dünyada akan kanın, siyonist zulmün durduğu, salgın hastalığın geride kaldığı, sıkıntıların bertaraf olduğu, güzel ülkemizde paylaşımda ve yönetimde adaletin hakim olduğu, milletimizin ve tüm İslam aleminin huzur, barış ve refah içerisinde karşıladığı bayramlara ulaşmayı diliyor, aziz milletimizin ve tüm Müslümanların Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.