Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: "Öncesinde tedbir almak son derece önemlidir"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, deprem felaketine ilişkin, "Allah bu felaketlerden ders almayı bizlere nasip etsin, hem manevi olarak hem de maddi olarak. Bir defa böyle bir olay olduktan sonra o enkazın altından insanları çıkarmanın ne kadar zor hatta çoğu imkansız olduğunu görmüş olduk. Öncesinde tedbir almak son derece önemlidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Genel Başkan Yardımcıları Suat Pamukçu, Mehmet Altınöz ve teşkilat temsilcileri ile birlikte deprem bölgesine 3 günlük ziyaretinin son gününde Malatya’da felaketten etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak, depremzedeleri ziyaret etti. Erbakan ve beraberindeki heyet, Malatya’da önce Erkenek, Kurucaova ve Doğanşehir’de incelemelerde bulundu. Doğanşehir’de arama kurtarma çalışmaları yapan ACAR Arama Kurtarma Başkanı ve Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Harun Yavuzyılmaz’dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Erbakan, sonrasında Malatya merkeze hareket etti. Malatya merkezde enkazları inceleyen ve bilgi alan Erbakan, çadır kenti ziyaretinde depremzede çocuklara oyuncak dağıttı. Deprem bölgelerindeki incelemelerini tamamlayan Erbakan, dönüş için hareket etmeden önce Elazığ Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"12 bin teşkilat mensubumuz bölgede arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine katıldı"

Depremin ilk anından itibaren bütün teşkilatları ile beraber seferber olduklarını belirten Erbakan, 12 bine yakın teşkilat mensubunun bölgedeki arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine destek olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"380 tır yardım malzemesini Yeniden Refah Partisi teşkilatı olarak Türkiye genelinden bölgeye ulaştırdık. 212 iş makinesi, 62 jeneratör, 436 çadır, teşkilatlarımız tarafından bölgeye ulaştırıldı. İstanbul teşkilatımız Kahramanmaraş merkezde bir çadır kent kuruyor. Konya teşkilatımız da Hatay’da bir çadır kentin kurulumuna başlıyor. 436 çadıra ilave olarak bu çadır kentler de hizmete sunulacak. Depremden etkilenen bölgelerde teşkilatlarımız 7 aşevi kurdu. Günde 2 bin 500 insana her birinde üç öğün olmak üzere yemek çıkarılıyor."

"Sağlam zemin ve sağlam bina olduğu zaman depremin üstesinden gelmek mümkün"

Böyle felaketlerin bir daha yaşanmaması için öncesinde tedbir almanın son derece önemli olduğunu vurgulayan Erbakan, "Allah bu felaketlerden ders almayı bizlere nasip etsin, hem manevi olarak hem de maddi olarak. Bir defa böyle bir olay olduktan sonra o enkazın altından insanları çıkarmanın ne kadar zor hatta çoğu imkansız olduğunu görmüş olduk. Öncesinde tedbir almak son derece önemlidir. Bugüne kadar yeterli dersleri alamadığımızı maalesef görüyoruz. İnşallah bundan sonra gereken dersi çıkartıp sağlam zemin ve sağlam binalarla gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gerekli tedbirleri almak nasip olur. Bu tedbirlerin alınmasında devlete de çok büyük görev düşüyor. Burada sadece faturayı müteahhitlere kesmekle işin içinden çıkılamaz. Müteahhitler bu işin sadece unsurudur. İmara acılan bölgelerin zemin bakımından depreme uygun olması, denetimlerin doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Bu konuda devletin, yetkililerin, belediyelerin titiz bir şekilde davranması son derece büyük önem sahip. Erzin ilçesinde hiçbir şey yok. Hatay’ın kalan diğer tarafları yerle bir olmuş. Kahramanmaraş’ta dağın eteklerinde, bu bölümlerde bir şey yok. Yine Malatya’da yüksek kesimlerde, kayalık zeminlere yapılan, çok katlı olmasına rağmen binalarda herhangi bir şey yok. Tabii TOKİ’nin yaptığı binaların hiçbir şekilde depremden etkilenmediğini gördük. Demek ki sağlam zemin ve sağlam bina olduğu zaman depremin üstesinden gelmek mümkün" ifadelerini kullandı.