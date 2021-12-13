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Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: “Bu millet Çin modelini değil, bir an evvel seçim sandığını görmek istiyor”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “Çin modeli, Japon modeli değil; bu millet bir an evvel seçim sandığını getirip önüne koymanızı istiyor. Bu millet Çin modeli değil Milli Görüş modeli istiyor” dedi.

Politika 13.12.2021, 16:02
Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: “Bu millet Çin modelini değil, bir an evvel seçim sandığını görmek istiyor”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “Çin modeli, Japon modeli değil; bu millet bir an evvel seçim sandığını getirip önüne koymanızı istiyor. Bu millet Çin modeli değil Milli Görüş modeli istiyor” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Burdur 1. Olağan İl Kongresi’nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Asgari ücret 5 bin lira yapılmalı"

Zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip olunduğu halde cennet vatanda yokluk çekildiğini söyleyen Erbakan, acilen ekonomik kriz altında ezilen asgari ücretli ve emekliye yüzde 70 zam yapılması gerektiğini belirtti. Erbakan, şunları söyledi:

“Esnafıyla, çiftçisiyle, emeklisiyle, memuruyla, asgari ücretlisiyle, hayvancılıkla uğraşanıyla, KOBİ’siyle neresinden bakarsanız bakın şu anda büyük bir geçim derdi, alım gücünün düşmesi, fakirleşme haftalardır aylardır evine herhangi bir ekmek götürememe, bir kuruş para kazanıp da evine, çoluğuna çocuğuna götürememe derdi ile karşı karşıyadır. Dolayısıyla Asgari ücret bu ekonomik şartlarda 5 bin lira yapılmalıdır. Ve bu bir lütuf olarak değil insan haklarının yerine getirilmesi olarak yerine getirilmelidir. İnsani olarak bunun yapılması gereklidir. Tabii devlet işvereni de rahatlatarak işverenden asgari ücret için vergi almamalıdır. İşverenden haksız vergiler kaldırılmalıdır. Böylece halkın alım gücü artınca işverenin de üreticinin de yüzü gülecek.”

“Stokçuluk ekonomik krizin sebebi değil sonucudur”

İktidarın ekonomik krizin sorumlusu olarak stokçuları göstermesini eleştiren Erbakan, stokçuluğun krizin sebebi değil sonucu olduğunun altını çizerek, “İktidar bu tablo karşısında adeta 3 maymunu oynuyor. Görmedik duymadık işitmedik. Hiçbir şekilde sorumluluk almıyorlar. Bu ekonomik krizin asıl sorumlusu kendileri olduğu halde yıllardan beri suçu dış güçlere, zincir marketlere atıyorlardı şimdi bu kervana stokçular eklendi. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni düşmanımızı belirledik. Şimdi gelinen noktada bütün bu ekonomik krizin sebebi Stokçular oldu. Bir lise öğrencisi bile size bunu söyler; Stokçuluk ekonomik krizin sebebi değil sonucudur. Bir ülkede yıllık enflasyon yüzde 60’a, aylık yüzde 10’a gelmişse, dolar sabahtan akşama yüzde 15 artıyorsa; Stokçuluk elbetteki olur. Stokçuluk; borç-faiz-zam ekonomisinin sonucudur sebebi değil. Döviz kurlarındaki astronomik artışın bir sonucudur. Doğalgaza, elektriğe akaryakıta, yağmur gibi yağan zamların sonucudur” İfadelerini kullandı.

Çin modeli değil, millet bir an evvel seçim sandığını önünde görmek istiyor

İktidarın yıllardan beri yaptığı suni düşmanlar üretip algı oluşturma oyununu bırakıp istihdam ve ihracat ekonomi odaklı sisteme geçmesi için çağrıda bulunan Erbakan, “Eğer bu şekilde devam ederseniz bu suni düşmanlar, beka, vatan millet edebiyatı sizi kurtaramaz. Çünkü bıçak kemiğe dayandı. Ekonomik kriz bu hızla devam ederse barajı dahi aşamayacak duruma gelirsiniz. ‘Efendim biraz daha sabredin 6 ay sonra göreceksiniz.’ Milletin buna artık karnı tok. Çin modeli Japon modeli değil Millet bir an evvel seçim sandığını getirip önüne koymanızı istiyor. Ve biz Anadolu’yu karış karış gezerken görüyoruz ki bu millet Çin modeli değil Milli Görüş modeli istiyor” diye konuştu.

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