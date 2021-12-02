Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: “Asgari ücretin yüzde 50 zam yapılarak 4 bin 235 TL seviyesine getirilmesi lazım”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “İktidarın en az yüzde 50 zam yaparak asgari ücreti 4 bin 235 TL seviyesine getirmesi, iş verenin yükünü de hafifletmesi lazım” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Kasım Ayı Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı’nda asgari ücret hakkında değerlendirmelerde bulundu. 7 milyonun üzerindeki asgari ücretlinin ezdirilmemesi gerektiğini söyleyen Erbakan, “Yeniden Refah Partisi olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi asgari ücretlinin hak ettiği adil maaşı iktidarın takdiri değil, ülkenin matematik ve ekonomik gerçekleri belirler. Biz Yeniden Refah Partisi olarak açıkça söylüyoruz. Diyoruz ki iş başına gelir gelmez işçi, memur, emekli maaşlarına yüzde 70 maaş zammı yaparak işe başlayacağız diyoruz. Ama yine de bu iktidar dahi olsa asgari ücrete en azından yüzde 50’lik bir maaş zammı yapılması lazım. Yüzde 50’nin altında herhangi bir maaş artışının kabul edilebilmesi mümkün olmaz. Zaten yüzde 40 yaptığınızda daha açlık sınırına geliyor. İnsaf edip başımızı elimizin arasına koyup düşünmek lazım. Bu insanların çoluğu çocuğu, ailesi var. Bu düzeyden, bu seviyeden bu insanları mutlaka kurtarmak lazım. Aslında yüzde 70 en azından yapmak lazım. Ama hadi diyelim bu iktidar onu yapamaz, bunu biliyoruz. Bu iktidarın dahi en az yüzde 50 maaş zammını asgari ücrete yaparak, asgari ücreti 4 bin 235 TL seviyesine getirmesi lazım. İş verenin yükünü de iktidarın hafifletmesi lazım” diye konuştu.

“Amerika, tarihindeki en büyük yığınaklardan birisini yapıyor”

Türkiye çevresinde Amerika ve Yunanistan’ın ortaklaşa tatbikat yaptığını ve bu tatbikatlarda gerçek mermiler kullanıldığını, tatbikatın adının ise "İntikam Tatbikatı" olduğunu belirten Erbakan, şunları söyledi:

“Türkiye sınırına 40 kilometre uzaktaki Dedeağaç’a Amerika, tarihindeki en büyük yığınaklardan birisini yapıyor. Yunanistan’da çok sayıda Amerikan üssünün kurulması için adım atılıyor. Türkiye’nin yanı başında çok ciddi tedirgin edici bir tehdit durumu. Şimdi bununla kalmadı, bir de geçen hafta itibarıyla İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ortaklaşa bir hava tatbikatı gerçekleştirdi. Hem savunma taktikleri hem taarruza yönelik tatbikat. İsrail Hava Kuvvetleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Hava Kuvvetleri ortak hava tatbikatı gerçekleştirdi. İsrail Hava Kuvvetleri’ne bağlı uçaklar Güney Kıbrıs’ta konuşlandırıldı ve tatbikat 3 Aralık’a kadar sürecek. İsrail ordusu aynen İngiltere gibi Güney Kıbrıs’ta askeri üs kurma isteğini açıkça ifade ediyor. Önümüzdeki aylarda böyle bir askeri üssün kurulması da söz konusu olabilir. Önümüzdeki aylarda İsrail ordusu ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ordusunun ortaklaşa bir kara tatbikatı yapacağı da ilan edildi. Dolayısıyla bu gelişmeler Allah muhafaza buyursun merhum Erbakan hocamızın 90’lı yıllardan itibaren ifade edip dikkat çektiği dış güçlerin asıl hedefinin Türkiye olduğu sözlerini, uyarılarını bize hatırlatıyor. Allah fırsat vermesin. Önce Irak, arkasından Suriye, arkasından İran ve Türkiye. Asıl hedefin Türkiye’nin belini kırmak olduğunu 80’lerden, 90’lardan itibaren açık bir şekilde ifade etmişti.“

Toplantı, Erbakan’ın açıklaması sonrası basına kapalı devam etti.