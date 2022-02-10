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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan’dan ‘TMT’ tepkisi: “Bu hezeyanlar asla kabul edilemez”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ayşenur Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile ilgili skandal sözlerine, “Kendini bilmez kişilerin tarihi gerçekleri ters yüz etme ve çarpıtma çabaları bugüne kadar olduğu gibi bugün ve bundan sonra da sonuçsuz kalacaktır” diyerek tepki gösterdi.

Politika 10.02.2022, 16:41
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan’dan ‘TMT’ tepkisi: “Bu hezeyanlar asla kabul edilemez”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ayşenur Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile ilgili skandal sözlerine, “Kendini bilmez kişilerin tarihi gerçekleri ters yüz etme ve çarpıtma çabaları bugüne kadar olduğu gibi bugün ve bundan sonra da sonuçsuz kalacaktır” diyerek tepki gösterdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, terör örgütü EOKA’nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan TMT’yi hedef alarak, ’illegal ve suikastçı’ ifadelerini kullanan Ayşenur Arslan’a tepki gösterdi. TMT’yi ’illegal oluşum’ olarak tanımlayan Arslan’ı kınayan Erbakan, şunları kaydetti:

"Kıbrıs’ta 1955 yılında EOKA’nın silahlı eylemlere başlaması ve Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını tek hedef olarak ortaya koyması ile adadaki Türk halkının can ve mal güvenliği ciddi bir tehdit altına girdi. Başpiskopos Makarios’un 1954 yılında Grivas ile müştereken Yunanistan’dan Kıbrıs’a silah sevkiyatını başlatma kararından sonra ’Enosis ve yalnız Enosis’ sloganıyla başlattığı terör faaliyetleri karşısında Kıbrıs Türklerinin can ve mal emniyetlerini sağlamak amacıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu, Rauf Denktaş ve M. Kemal Tanrısevdi tarafından Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) kuruldu. 1 Ağustos 1958 tarihinden itibaren de TMT’nin Kıbrıs’taki örgütlenmesini bizzat Türkiye’nin üslendiği unutulmamalıdır."

“Milli Görüş olarak bu ve benzeri hezeyanların daima karşısındayız”

Yeniden Refah Partisi olarak bu ve benzeri hezeyanların daima karşısında olacaklarının altını çizen Erbakan, "Kıbrıs’ın Yunanistan’ın Megalo Idea (Büyük Amaç) doğrultusunda Yunanistan’a ilhakını öngören Enosis planı dahilinde Kıbrıs’taki Müslüman Türk varlığını ortadan kaldırmaya yönelik plan ve eylemler karşısında kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı’nı ’illegal oluşum’ olarak tanımlamaya çalışan televizyon sunucusunun bu tavrı ve ifadeleri asla kabul edilemez” dedi.

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