Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan’dan OHAL kararına destek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesine ilişkin, “Afet bölgesinin OHAL bölgesi olarak ilan edilmesi geç alınmış, ancak olumlu bir karardır” dedi.

Deprem bölgesinde yaraların daha hızlı sarılması için partisinin afet yönetimine ilişkin önerilerini paylaşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, afet bölgesinde ilan edilen OHAL kararına da destek verdi. Erbakan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesine ilişkin, “Afet bölgesinin OHAL bölgesi olarak ilan edilmesi geç alınmış, ancak olumlu bir karardır” dedi.

“Parti olarak devletimizin ve milletimizin emrindeyiz”

Erbakan yaptığı açıklamada, “Depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimizi tekraren iletiyor, vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek genel durum hakkında bilgiler aldık ve Yeniden Refah Partisi olarak devletimizin ve milletimizin hizmetinde olduğumuzu, yaraların hızla sarılması için tüm teşkilatlarımızla sahada olduğumuzu ifade ettik. Yeniden Refah Partisi olarak afetin ilk anından itibaren genel merkezimizde ve il başkanlıklarımızda acil kriz masaları oluşturulmuştur. Teşkilat mensuplarımız tarafından AFAD ile gerekli koordine sağlanarak Kızılay’a kan bağışı yapılması, teşkilat mensuplarımızın bölgede gereksinim duyulan iş makinalarının ve afetten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyabileceği insani yardım malzemelerinin sevki sağlanmış ve bölgedeki gereksinimler tespit edilerek sağlanmaya devam etmektedir. Teşkilat mensuplarımız yetkili kuruluşlar ile koordineli bir şekilde afet bölgesinde arazi çalışmalarına destek olmaya devam etmektedir” dedi.

"OHAL kararı doğru ama geç alınmış bir karardır"

Erbakan, afet bölgesinde yaraların hızla sarılması için acilen alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı:

“Komşu il valilerinin bölgeye görevlendirilmesi yerine bölgeye merkez valilerinden daha fazla sayıda vali görevlendirilmesi daha doğru olacaktır. Komşu il valilerinin illerine dönerek yardım faaliyetlerini koordine etmesi en hızlı yardım gelmesi gereken komşu illerdeki lojistik çalışmalarının etkinliğini artıracaktır. Türkiye’de kayıtlı bulunan tüm karavanların geçici barınma ihtiyacını karşılamak üzere bölgeye sevk edilmesi de son derece önem arz etmektedir. Oluşturulacak bölgelere karavanlar konuşlandırılmalı, geçici barınma ihtiyacının bir kısmı bu şekilde karşılanmalıdır. Güvenlik Kuvvetlerimiz oluşabilecek yağma, hırsızlık gibi durumları kontrol etmek ve genel asayişi sağlamak üzere daha geniş şekilde görev almalıdır. Yakın illerdeki uygun kamu görevlileri idari izinli sayılarak bölgedeki çalışmalarda görevlendirilmelidir. Tüm özel şirketlerin ve kamu kurumlarının iş makineleri çıkartılacak bir kararname ile istisnasız bölgeye sevk edilmelidir. Çadır, konteynır, ısıtıcı, powerbank, kışlık giyim, battaniye ve gıda maddelerinde bölgeye sevk edilmek üzere yapılacak toplu alımlarda her türlü vergi kaldırılmalıdır. Çevre illerdeki otellerin işletmesi OHAL kapsamında il valiliklerinin emrine tahsis edilmeli, geçici barınma ihtiyacının giderilmesi hususunda kullanıma sokulmalıdır. Ülke sathındaki ambulanslardan bir kota ayrılarak, ivedilikle afet bölgesine yönlendirilmelidir.”

“Yıkılan binalarda sorumluluğu bulunanlar hesap vermeli”

Yaşanan felaketin bir kez daha ülkemizin deprem bölgesi olduğu gerçeğiyle yüzleştirdiğini kaydeden Erbakan, şöyle devam etti:

“Ülkemizde yapılaşmaya izin verilecek bölgelerin deprem riski açısından uygun bölgeler olmasına özen gösterilmesi, yapı denetimlerinin olması gerektiği gibi yapılması, imar affı gibi düzenlemelerin bir daha gündeme gelmemesi ve deprem vergilerinin yerinde kullanılması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca depremde yıkılan binalar incelenerek sorumluluğu bulunanlar adalet önünde hesap vermelidir. Yıkılan yeni kamu binalarında kesin kabullerde kimlerin imzasının olduğu tespit edilerek denetim noktasında ihmalleri bulunanlarla ilgili hukuki süreç başlatılmalıdır. Cenab-ı Allah ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı bu afetlerden muhafaza buyursun. Milletimize bir daha böyle ağır imtihanlar yaşatmasın inşallah. Yeniden Refah Partisi olarak aziz milletimize bir kez daha başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyuna saygılarımızla arz ediyoruz.”