Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan’dan "EYT" açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Temenni ediyoruz ki seçim için bile olsa milyonlarca EYT’linin sorunu çözülsün, bu mağduriyetler en kısa zamanda giderilsin. Eğer çözülmezse defaatle söylediğimiz gibi iktidara gelir gelmez EYT’lilerimizin sorununu çözeceğimizin sözünü verdik" dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (ETY) Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak ve 15 ilin EYT Dernek Başkanları ile yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Ziyarette Türkiye’nin çok zengin kaynaklara sahip olduğunu belirten Erbakan, "Temenni ediyoruz ki seçim için bile olsa milyonlarca EYT’linin sorunu çözülsün, bu mağduriyetler en kısa zamanda giderilsin. Eğer çözülmezse defaatle söylediğimiz gibi iktidara gelir gelmez EYT’lilerimizin sorununu çözeceğimizin sözünü verdik. Bununla ilgili kaynak paketlerimiz hazır. Bir senede 150 milyar dolar kaynak bulacağız ve EYT’liler ile birlikte milletimizin sorunlarını çözeceğiz. Aslında şu anda da baktığımızda bir bu kadar kaynak var ancak israf ediliyor ve imtiyazlılara aktarılıyor. EYT’liler için kaynak şu anda da bulunabilir yeter ki anlayış önce millet anlayışı olsun. İnşallah biz en kısa zamanda da bu sorunu iktidara gelir gelmez çözeceğimize dair noter tasdikli çözüm taahhüdümüzü basının önünde imzalayacağız" diye konuştu.

Kendilerini kabul ettiği için ve EYT sorununa duyarlılığından dolayı Erbakan’a teşekkür eden Başkan Özüpak ise, çözümle ilgili basına yansıyan formülleri yeterli bulmadıklarını belirterek, “Çözüm, bu yasanın değiştirilmesidir" dedi.