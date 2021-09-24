Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Yurtlarda 1 milyon 140 bin yatak kapasitesi var"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yurtlarda toplam 1 milyon 140 bin yatak kapasitesi olduğunu belirterek, bu sayının artırılması gerektiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, parti genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin barınma sorununa değinen Erbakan, “Sadece bu sene üniversite sınavına giren öğrenci sayısı yaklaşık 2 buçuk milyondu. Biz milli görüş olarak gençlerimizin sayısının çoğalmasından, nüfusumuzun artmasından he zaman gurur duyuyoruz. Bu Allah’ın bizlere bir nimetidir. Aynı zamanda genç nüfusun fazlalığı güzel değerlendirilebilse, gerekenler yetkililer tarafından yapılabilse bu aslında büyük bir nimet. Ancak 8 milyonu aşan üniversite, yüksek lisans, ön lisans, doktora ve lisans öğrencilerine Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara baktığınızda kapasitenin yaklaşık 720 bin olduğunu görüyoruz. Sadece bunlar değil, aynı zamanda özel yurtlara baktığınızda yaklaşık 4 bin 300 özel yurt ve toplam yatak kapasitesinin de 420 bin civarında olduğu gözüküyor. Dolayısıyla hesap ortada, 1 milyon 140 bin yatak kapasitesi var yurtlarda. Maalesef Türkiye’de planlama eksikliğimiz, yetkililerin, iktidarın günübirlik yaşama alışkanlıkları başımıza bu gibi sorunları getiriyor” diye konuştu.