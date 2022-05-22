banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
‘En Quality Teknik Direktör’ Abdullah Avcı!
‘En Quality Teknik Direktör’ Abdullah Avcı!
Erdemoğlu Holding'den Trabzon'a 150 milyon TL'lik eğitim yatırımı
Erdemoğlu Holding'den Trabzon'a 150 milyon TL'lik eğitim yatırımı
7 yıldır aynı cami kubbesine yuva yapıyor
7 yıldır aynı cami kubbesine yuva yapıyor
Adana’da narkotik operasyonu
Adana’da narkotik operasyonu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Sivas’ta konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Sivas 2. İl Başkanlığı Kongresinde açıklamalarda bulundu.

Politika 22.05.2022, 19:01
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Sivas’ta konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Sivas 2. İl Başkanlığı Kongresinde açıklamalarda bulundu.

İl Başkanlığı kongresinde partililere hitap eden Erbakan, “Geçtiğimiz ay içerisinde Türkiye’de en fazla üye kaydeden siyasi parti Yeniden Refah Partimiz olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun. Bu başarı bizlere merhum Erbakan hocamızın bir sözünü hatırlatıyor. ‘Eğer biz inanır ve çalışırsak Allah bize yardım eder, Allah bize yardım ederse kimse bize karşı galip gelemez.’ Bizim diğerleri gibi mecliste grubumuz yok, yüzlerce milletvekilimiz yok, belediye başkanlarımız yok, hazine yardımımız yok, iktidar gücümüz yok, cilalama parlatma operasyonlarımız yok. Tüm bu yokluklara rağmen imanla, inançla, azimle, gayretle bu muazzam sonucu elde ettik. Bu daha bir başlangıçtır” dedi.

“1 milyon 100 bin çiftçi üretimi bıraktı”

Resmi rakamlara göre Türkiye’de kalkınmadan bahsedilemeyeceğini savunan Erbakan, “Duyduğumda tüylerimi diken diken eden bir rakam var. 2002’de kayıtlı çiftçi sayımız 2 milyon 558 bin iken, 2022 Ocak ayında 483 bine geriledi. 2 milyon 100 bin çiftçi üretimden, tarladan uzaklaşmış. Böyle bir rakamın olduğu ülke kalkınıyor, üretiyor, gelişiyor denilebilir mi? Elbette ki denilemez. Milli gelirde sanayinin payı yüzde 24’ten yüzde 20’nin altına inmiş. Tarım üretiminin payı yüzde 12’den yüzde 5 seviyesine inmiş. Bir ülke üretmeden, ihraç etmeden, sanayide tarımda üretimini arttırmadan kalkınıyor derilebilir mi? Elbette ki denilemez. Bu tablo Türkiye’nin kalkınmadığını gösteriyor.  2020 yılında 41 bin 700 şirket, 99 bin 500 esnaf kepenk indirdi. Bir yılda neredeyse 100 bin esnafın iflas ettiği, kepenk indirdiği bir ülkede kalkınmadan bahsedilebilir mi? 1.5 milyon üniversite diplomalı gencin işsizlikten kırıldığı bir ülkeye kalkınıyor denilebilir mi? 10 milyona yakın işsizler ordusu bulunan bir ülke kalkınıyor olabilir mi?” dedi.

Konut müjdesini eleştirdi

Fatih Erbakan, düşük faizli konut müjdesini de eleştirerek şunları söyledi:

“Tane ile salatalık, dilim ile karpuz satılan bir ülkede halk ekmeği kuyruğunda, ucuz et kuyruğunda milyonlarca insan beklerken, aylık 28 bin taksit ödemesi ile 2 milyon liralık konut sahibi olma imkanını müjde diye insanların önüne koyuyorlar. Geçmiş dönemlerde Avrupa’da bir kral demiş ya ’Ekmek bulamıyorlarsa onlar da pasta yesinler’ diye. Bunlar da diyorlar ki ‘ekmek alamıyorsanız konut alın, salatalık alamıyorsanız konut alın.’ Ayda 28 bin lira taksit ödeyebilecek kaç kişi var? Birbirinden acayip müjdeler vermeye devam ediyorlar. Bu milletin asıl beklediği müjde 2023 seçimleri akşamında bu iktidarın gittiğini görmektir. Milletin beklediği müjde bu.”

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Cemil Laçiner başkanlığa seçildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 37 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 37 41
15. Getafe 38 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 37 31
20°
parçalı az bulutlu