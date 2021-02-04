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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "LGBT propagandasını tasvip etmemiz asla kabul olamaz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "LGBT propagandasını tasvip etmemiz asla kabul olamaz. Kâbe resmine yapılan saygısızlığı en şiddetli şekilde kınıyoruz” dedi.

Politika 04.02.2021, 17:18
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "LGBT propagandasını tasvip etmemiz asla kabul olamaz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "LGBT propagandasını tasvip etmemiz asla kabul olamaz. Kâbe resmine yapılan saygısızlığı en şiddetli şekilde kınıyoruz” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a parti genel merkezinde nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrasında iki genel başkan, basın açıklamasında bulundu. Basın toplantısında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylara değinerek, "Oradaki LGBT propagandasını tasvip etmemiz asla kabul olamaz" ifadelerini kullandı. Demokrat Parti’ye ziyaretleri için teşekkür eden Erbakan, “Ülkemizin sorunlarını, sıkıntılarını birlikte müzakere ettik. Bunların çözümü ile ilgili kendileri ile fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

“Mevcut anayasada yapılan iyileştirme ve rötuşla bir yere varılması zor görünüyor”

Yeniden Refah olarak anayasa değişliğinin gerekli olduğunu dile getiren Erbakan, “Biz Milli Görüş olarak yıllardır ifade ettik. Hakkı üstün tutan, adil, adaleti temel alan ve bütün toplum kesimlerine, her vatandaşına adil bir şekilde yaklaşacak ve bir işleyişin ortaya çıkmasına vesile olacak bir anayasanın yapılması milli, yerli ve sivil bir anayasanın ortaya koyulması son derece önemlidir. Mevcut anayasada yapılan iyileştirme ve rötuşla bir yere varılması zor görünüyor” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti ve Yeniden Refah olarak ittifak konuşmanın daha erken olduğunu kaydeden Erbakan, “Bu görüşme bir nezaket görüşmesi. İttifak konuşmak için daha erken. Her gün sabah akşam gündem değişiyor. Türkiye siyasetinde 24 saat çok uzun bir zaman dilimi. Dolayısı ile her gün yeni şartlar, yeni denklemler, yeni konjonktür her şeyi değiştirebilir. Şimdilik sadece sorunlarımız olduğu ve sorunlarımızın ne olduğuna yönelik teşhisler. Bu sorunların çözümünün bulunması için elimizden ne gelirse yapacağımızı karşılıklı olarak ifade ettik” diye konuştu

“Oradaki LGBT propagandasını tasvip etmemiz asla kabul olamaz”

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanması sonrasında yapılan eylemlere ve yaşanan olaylara değinen Erbakan, “Bu toptancı anlayışın ortadan kaldırılması lazım. Şunu söylemek istiyorum, orada bazı terörist unsurlar araya karışıp girmiş olsa bile oradaki bütün öğretim görevlilerini ve öğrencilerini bir terörist olarak görmenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Tabii ki oradaki terörist unsurları tasvip etmemiz mümkün olamaz. Oradaki LGBT propagandasını tasvip etmemiz asla kabul olamaz. Kâbe resmine yapılan saygısızlığı en şiddetli şekilde kınıyoruz” şeklinde konuştu.

“Anadolu tabiri ile bir yürüyüşlerine bakacağız”

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ise gündemdeki anayasa değişikliğine ilişkin, "Uzlaşı içerisinde anayasa değişikliği yapabilme imkânı meclis portresine baktığımızda yok. İktidarın da bunu sağlamak gibi bir niyeti yok. Sadece bu süreçten yaşanan ekonomik meseleleri, pandemi ile beraber derinleşen yolsuzluğu, işsizliği, birçok usulsüzlüğü acaba perdeleyebilir miyiz düşüncesi var. Biz yine iyi niyetimizi korumak istiyoruz. Anadolu tabiri ile bir yürüyüşlerine bakacağız. Türkiye’ye, milletimize neler teklif ediyorlar diye” ifadelerini kullandı.
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