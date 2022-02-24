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İngiltere Başbakanı Boris Johnson Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada, "Avrupa’nın Rus gazına bağlılığını azaltacağız" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Davutoğlu ile bir araya geldi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.
Politika 24.02.2022, 20:00
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.
Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na iade-i ziyarette bulundu. Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde yapılan görüşmede iki lider daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılara değinen Erbakan, “Tüm bunlar bizim fakirliğimizden değil, paylaşım probleminden. Faize ödenecek para 852 milyar lira. Kamuda israfa para harcanıyor. Önce millet değil, önce imtiyazlı diyorlar. Bu anlayışı bitirmek için görüştük ve planlarımızla ilgili konuştuk" diye konuştu.
(AFG-CC-Y)