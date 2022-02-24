Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Davutoğlu ile bir araya geldi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na iade-i ziyarette bulundu. Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde yapılan görüşmede iki lider daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılara değinen Erbakan, “Tüm bunlar bizim fakirliğimizden değil, paylaşım probleminden. Faize ödenecek para 852 milyar lira. Kamuda israfa para harcanıyor. Önce millet değil, önce imtiyazlı diyorlar. Bu anlayışı bitirmek için görüştük ve planlarımızla ilgili konuştuk" diye konuştu.