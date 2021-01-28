banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
65 yaş üstüne borçtan dolayı elektrik kesintisi zorlaşıyor
65 yaş üstüne borçtan dolayı elektrik kesintisi zorlaşıyor
Ortadoğu Gazetesi geri dönüyor
Ortadoğu Gazetesi geri dönüyor
Halil Sezai ilk kez konuştu
Halil Sezai ilk kez konuştu
Marmara Üniversitesi’nden final sınavı sorularına yönelik açıklama
Marmara Üniversitesi’nden final sınavı sorularına yönelik açıklama

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin: "Danimarka’da camiye saldırı bir kez daha bu vahim gidişatı gözler önüne sermektedir’’

Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Avrupa’da popülist partilerin liderleri tarafından körüklenen İslam ve göçmen karşıtlığının hızla yaygınlaştığını ve bu durumun Avrupa’nın göbeğinde ‘özgürlük, güvenlik ve adalet’ kavramlarını temelden sarsacak ciddi ve vahim sorunların yaşanmasına neden olacağını belirterek, "Danimarka’da Aabenraa Camii’ne yönelik İslamofobik saldırı bir kez daha bu vahim gidişatı gözler önüne sermektedir" dedi.

Politika 28.01.2021, 16:07
4
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin: "Danimarka’da camiye saldırı bir kez daha bu vahim gidişatı gözler önüne sermektedir’’

Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Avrupa’da popülist partilerin liderleri tarafından körüklenen İslam ve göçmen karşıtlığının hızla yaygınlaştığını ve bu durumun Avrupa’nın göbeğinde ‘özgürlük, güvenlik ve adalet’ kavramlarını temelden sarsacak ciddi ve vahim sorunların yaşanmasına neden olacağını belirterek, "Danimarka’da Aabenraa Camii’ne yönelik İslamofobik saldırı bir kez daha bu vahim gidişatı gözler önüne sermektedir" dedi.

Avrupa’daki Müslümanlara ve göçmenlere karşı giderek artan İslamofobi anlayışlı nefret söylemlerinin ve ırkçı saldırıların artık endişe verici boyutlarda olduğunu ifade eden Bekin, ’’İslamofobi anlayışının yaygınlaşması istikrarsız ve güvensiz ortamların oluşmasına neden olmaktadır. Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ’İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele’ olarak ön plana aldığı, ortaya çıkan yoğun tepkiler üzerine ’Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler’ olarak değiştirilen yasa tasarısı en nihayetinde Fransa Ulusal Meclisteki özel komisyonda büyük destekle kabul gördü. Fransa’daki Müslümanları hedef alan ve şubatta Ulusal Meclise sunulması beklenen söz konusu yasa tasarısı insan onurunu çiğneyen, inanç özgürlüğünü ortadan kaldıran, kin, nefret, düşmanlık ve hoşgörüsüzlük üzerine vahim bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır’’ dedi.

Danimarka’da camiye yönelik saldırıyı değerlendiren Bekin, "Danimarka’da Aabenraa Camii’ne yönelik İslamofobik saldırı bir kez daha bu vahim gidişatı gözler önüne sermektedir. Avrupa’nın ortasında gerçekleştirilen bu vahim saldırılar karşısında gerekli önlemler alınmadığı takdirde birbirleri üzerine eklemlenen sorunlar zinciri daha karmaşık bir hal alacak ve ileride içinden çıkılmaz bir durum ortaya çıkacaktır. Bu arada Hollanda’da 17 Mart 2021’de yapılacak seçimlerde iktidara gelmesi halinde ‘Göçmenlik ve İslamiyet’ten Kurtulma Bakanlığı‘ kuracağını ve Hollanda’da camileri yasaklayacağını vaat eden Özgürlük Partisi Başkanı Geerts Widers, İslam karşıtlığı görüşleriyle ön plana çıkan Fransa’nın Ulusal Birlik Partisi’nin (FN) lideri ırkçı Marine Le Pen, göçmen ve İslam karşıtlığı politikalarıyla bilinen, ‘biz ve ötekiler’ retoriğiyle ön planda olan Macaristan’da iktidardaki Fidesz Partisi ve lideri Başbakan Viktor Orban, 2017-2019 yılları arasında Avusturya Şansölye Yardımcısı olarak ta görev yapan ve 1 Ekim 2019‘da siyaseti bıraktığını açıklayan Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) lideri İslam düşmanı Heinz-Christian Strache gibi popülist politikaları önceleyen partiler ve liderleri ne yazık ki İslamofobi anlayışını iyice zihinlere kazımaya devam etmektedirler’’ diye konuştu.

"Batı ikiyüzlülüğünü gösterdi’’

Birleşmiş Milletler’in İsrail’in Filistinlilere yönelik insanlık dışı uygulamalarını da ortaya koyması gerektiğini dile getiren Bekin, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Uluslararası Holokost’u Anma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada beyaz üstünlükçü ve Neo-Nazilere yönelik açıklamasında ’Yahudi toplumuna karşı yapılan karalamaları durdurmak, karalama sebeplerine ve inanışlarına itiraz etmek ve gerekiyorsa karalama eylemlerini kanun önüne getirmek’ amacıyla 1913 yılında B’nai B’rith örgütü tarafından kurulan ADL (İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği) adını ve verilerini kullanarak salt anti-semitizme ve Yahudilere yönelik saldırılara vurgu yapması, Müslümanlara yönelik saldırılardan hiç söz etmemesi çifte standardın bir zuhuru olsa gerek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Nazi Almanya’sının Holokost uygulamalarını telin etmek amacıyla 1 Kasım 2005 tarihli kararıyla 27 Ocak gününü Uluslararası Holokost’u Anma Günü olarak kabul etmişken, İsrail’in Filistinlilere yönelik benzer insanlık dışı uygulamalarının da ortaya konulması gerekir’’ ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 20 40
3. Leicester City 20 39
4. West Ham 20 35
5. Liverpool 19 34
6. Tottenham 18 33
7. Everton 18 33
8. Chelsea 20 30
9. Arsenal 20 30
10. Aston Villa 18 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Wolverhampton 20 23
14. Crystal Palace 20 23
15. Burnley 19 22
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 20 18
18. Fulham 19 13
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 20 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13