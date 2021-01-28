Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin: "Danimarka’da camiye saldırı bir kez daha bu vahim gidişatı gözler önüne sermektedir’’

Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Avrupa’da popülist partilerin liderleri tarafından körüklenen İslam ve göçmen karşıtlığının hızla yaygınlaştığını ve bu durumun Avrupa’nın göbeğinde ‘özgürlük, güvenlik ve adalet’ kavramlarını temelden sarsacak ciddi ve vahim sorunların yaşanmasına neden olacağını belirterek, "Danimarka’da Aabenraa Camii’ne yönelik İslamofobik saldırı bir kez daha bu vahim gidişatı gözler önüne sermektedir" dedi.

Avrupa’daki Müslümanlara ve göçmenlere karşı giderek artan İslamofobi anlayışlı nefret söylemlerinin ve ırkçı saldırıların artık endişe verici boyutlarda olduğunu ifade eden Bekin, ’’İslamofobi anlayışının yaygınlaşması istikrarsız ve güvensiz ortamların oluşmasına neden olmaktadır. Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ’İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele’ olarak ön plana aldığı, ortaya çıkan yoğun tepkiler üzerine ’Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler’ olarak değiştirilen yasa tasarısı en nihayetinde Fransa Ulusal Meclisteki özel komisyonda büyük destekle kabul gördü. Fransa’daki Müslümanları hedef alan ve şubatta Ulusal Meclise sunulması beklenen söz konusu yasa tasarısı insan onurunu çiğneyen, inanç özgürlüğünü ortadan kaldıran, kin, nefret, düşmanlık ve hoşgörüsüzlük üzerine vahim bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır’’ dedi.

Danimarka’da camiye yönelik saldırıyı değerlendiren Bekin, "Danimarka’da Aabenraa Camii’ne yönelik İslamofobik saldırı bir kez daha bu vahim gidişatı gözler önüne sermektedir. Avrupa’nın ortasında gerçekleştirilen bu vahim saldırılar karşısında gerekli önlemler alınmadığı takdirde birbirleri üzerine eklemlenen sorunlar zinciri daha karmaşık bir hal alacak ve ileride içinden çıkılmaz bir durum ortaya çıkacaktır. Bu arada Hollanda’da 17 Mart 2021’de yapılacak seçimlerde iktidara gelmesi halinde ‘Göçmenlik ve İslamiyet’ten Kurtulma Bakanlığı‘ kuracağını ve Hollanda’da camileri yasaklayacağını vaat eden Özgürlük Partisi Başkanı Geerts Widers, İslam karşıtlığı görüşleriyle ön plana çıkan Fransa’nın Ulusal Birlik Partisi’nin (FN) lideri ırkçı Marine Le Pen, göçmen ve İslam karşıtlığı politikalarıyla bilinen, ‘biz ve ötekiler’ retoriğiyle ön planda olan Macaristan’da iktidardaki Fidesz Partisi ve lideri Başbakan Viktor Orban, 2017-2019 yılları arasında Avusturya Şansölye Yardımcısı olarak ta görev yapan ve 1 Ekim 2019‘da siyaseti bıraktığını açıklayan Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) lideri İslam düşmanı Heinz-Christian Strache gibi popülist politikaları önceleyen partiler ve liderleri ne yazık ki İslamofobi anlayışını iyice zihinlere kazımaya devam etmektedirler’’ diye konuştu.

"Batı ikiyüzlülüğünü gösterdi’’

Birleşmiş Milletler’in İsrail’in Filistinlilere yönelik insanlık dışı uygulamalarını da ortaya koyması gerektiğini dile getiren Bekin, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Uluslararası Holokost’u Anma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada beyaz üstünlükçü ve Neo-Nazilere yönelik açıklamasında ’Yahudi toplumuna karşı yapılan karalamaları durdurmak, karalama sebeplerine ve inanışlarına itiraz etmek ve gerekiyorsa karalama eylemlerini kanun önüne getirmek’ amacıyla 1913 yılında B’nai B’rith örgütü tarafından kurulan ADL (İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği) adını ve verilerini kullanarak salt anti-semitizme ve Yahudilere yönelik saldırılara vurgu yapması, Müslümanlara yönelik saldırılardan hiç söz etmemesi çifte standardın bir zuhuru olsa gerek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Nazi Almanya’sının Holokost uygulamalarını telin etmek amacıyla 1 Kasım 2005 tarihli kararıyla 27 Ocak gününü Uluslararası Holokost’u Anma Günü olarak kabul etmişken, İsrail’in Filistinlilere yönelik benzer insanlık dışı uygulamalarının da ortaya konulması gerekir’’ ifadelerini kullandı.