banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Devlet adamı böyle olur, 2500 yetim çocuğu sevindirdi
Devlet adamı böyle olur, 2500 yetim çocuğu sevindirdi
İstanbul Boğazı donacak iddialarına Prof. Dr. Levent Kurnaz'dan yeni yorum
İstanbul Boğazı donacak iddialarına Prof. Dr. Levent Kurnaz'dan yeni yorum
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
Suudi Arabistan'dan hesap soracak!
Suudi Arabistan'dan hesap soracak!

Yeniden Refah Partisi: "28 Şubat darbesi, Türkiye için acı ve karanlık dönemin başlangıcı olarak bir dönüm noktası oluşturmuştur"

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi tarafından 28 Şubat darbe sürecine ilişkin yapılan açıklamada, "28 Şubat darbesi, Türkiye için acı ve karanlık dönemin başlangıcı olarak bir dönüm noktası oluşturmuştur" denildi.

Politika 28.02.2021, 17:15
2
Yeniden Refah Partisi: "28 Şubat darbesi, Türkiye için acı ve karanlık dönemin başlangıcı olarak bir dönüm noktası oluşturmuştur"

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi tarafından 28 Şubat darbe sürecine ilişkin yapılan açıklamada, "28 Şubat darbesi, Türkiye için acı ve karanlık dönemin başlangıcı olarak bir dönüm noktası oluşturmuştur" denildi.

Yeniden Refah Partisi tarafından, 28 Şubat’ın yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımlandı. 28 Şubat 1997 yılında yaşanan darbenin milli iradeye karşı olduğunun altı çizilen yazılı açıklamada, "28 Şubat darbesi, Türkiye için acı ve karanlık dönemin başlangıcı olarak bir dönüm noktası oluşturmuştur. Milli iradeye saygılı, egemenlik haklarının çiğnenmediği, baskıcı yöntemlerin olmadığı sağlam bir yapılanma için gerekli yasal çalışmaların yapılması ve darbe girişimlerini önleyecek etkin adımların atılması artık kaçınılmazdır" ifadeleri yer aldı.

"Gerçeklerden uzak bir yaklaşım biçimi"

Her seferinde yükselişe geçen Türkiye’nin hep aynı dış güçler ve içerideki işbirlikçileri tarafından önünün kesildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"28 Şubat darbesi, milletin büyük destek ve teveccühü ile iktidara gelen ve aynı zamanda mahalli idarelerin çoğunluğunu elinde tutan Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın iktidar gücünü, siyasi paranoya anlayışlı yaklaşımla görmezden gelerek ortadan kaldırmaya çaba gösteren Oramiral Güven Erkaya’nın 25 Şubat 1997’de ‘Laik Cumhuriyet’e, çoğulcu demokrasiye ve sosyal hukuk düzenine yönelik tehlike’ şeklindeki mesnetsiz ve gerçekten uzak iddialarının ana yol haritası olarak gösterilmeye çalışılması müdahalenin asıl dış etkenli nedenini örtbas etmeye yönelik gerçeklerden uzak bir yaklaşım biçimidir."

"28 Şubat’ın gerisindeki asıl gerçek"

"28 Şubat’ı, salt ‘Balans Ayarı’, ‘Darbe’ gibi sığ ve dar çerçeveli retorikten çok apaçık bir darbe girişimi olarak görmek gerekmektedir" denilen açıklamada, "28 Şubat’ın gerisindeki asıl gerçek; uzun zamandır ülkemizin tüm siyasi yaşamını üstü örtük yönetmeye alışmış ve ülkenin siyasi ve ekonomik gidişatına yön vermeye çalışan Siyonist yapılanmanın ve onun uzantısı iç dinamiklerin, dışarıdan müdahaleci ve dayatmacı inisiyatiflerle bilinen güç odaklarını yönlendirmeleri sonucu olarak ortaya çıkmış bir meydan okumadır. Bu bağlamda ABD Dışişleri Bakanı’nın, Ankara’daki Amerikan Büyükelçisi’ne kripto mektup göndererek Erbakan’ın ’yeni bir dünya’ kurmakta olduğunu ve mutlaka önlenmesi gerektiğini ifade etmesidir" denildi.

"İlişkilerin siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutu vardır"

Yeniden Refah Partisi tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada ayrıca şu ifadeler de yer aldı:

"Dönemin kartelci medyasının teşvik ve destekleriyle Refahyol iktidarını yıkmak üzere sürekli gündemde tutulmaya çalışılan ‘Susurluk sendromu’ DYP ve hükümete karşı bir manivela olarak kullanılmaya çalışıldı. Bu yaklaşımın Refahyol hükümetini düşürebilmek için fazla etki oluşturmaması üzerine Ocak 1997’de bu sefer ‘irtica’ yeniden dillendirilmeye başlandı. O dönem, Türkiye’nin üstü örtük anayasası olarak kabul edilen ‘Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ içerisinde, ’irtica ve bölücülükle mücadele’ önemli yer tutarken, diğer taraftan; ’ABD ile ilişkiler tarihseldir ve çok yönlüdür. İlişkilerin siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutu vardır. Bu ilişkiler ticari ve teknolojik olarak da geliştirilmelidir’ şeklinde ekli maddeler ile vurgu yapılması ABD’nin 28 Şubat Post-Modern darbe girişimi arkasındaki gücünü ortaya koyması bakımından önem oluşturmaktadır."

"Erbakan Hoca 28 Şubat kararlarını imzalamamıştır"

28 Şubat kararlarının altında Necmettin Erbakan’ın kesinlikle hiçbir imzası bulunmadığının altı çizilen açıklamada, "Onun imzaladığı metin ise, 18 maddelik metin değildir. Başbakan olarak imzaladığı metin ise, her zaman MGK toplantılarından sonra basına yapılan duyurudaki 4-5 maddelik metin, yani MGK bildirisidir. O bildirinin altındaki imzadan yola çıkılarak ‘Başbakan Erbakan, 28 Şubat kararının altına imza attı’ şeklinde gerçek dışı algı operasyonu oluşturulmaya çalışıldı" denildi.

"Yükselen Türkiye’ye karşı hep aynı oyun oynanıyor"

"Her darbe girişimi Türkiye’yi daha da geriye götüren bir vakıadır" vurgusu yapılan değerlendirmede, "Sorunun asıl temeline inecek olursak, Türkiye’nin yeniden yükselen bir güç olma yolunda adımlar atılmaya başlandığında ne yazık ki, Siyonizm ve dış dinamikler derhal devreye girmekte ve Türkiye’deki işbirlikçileri aracılığıyla gerekli önleyici tedbirlere başvurmaktadırlar. İşte 28 Şubat’a giden yolu bu bağlamda değerlendirmede fayda vardır. İşte bu sakil korkudan uzaklaşabilmek için öncelikli olarak geçmişte yaşanan bu gibi darbelerden büyük dersler çıkararak gerekli ve etkin önleyici tedbirleri almak gerekir. Türkiye’nin dış baskılardan uzak bir güç haline dönüşebilmesi için öncelikle dış tahakkümden kurtulması artık bir zaruret haline gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"Laiklik sadece kılıftı"

Parti kanadından yapılan açıklamada ayrıca, merhum Necmettin Erbakan’ın 28 Şubat ile ilgili şu ifadelerine yer verildi:

“Laiklik sadece kılıftı. Asıl üç sebeple bizden hiç hoşlanmadılar: Bir, denk bütçe yaptık. İki, devletin özel bankalardan yüksek faizle borç almasını önleyen havuz sistemini kurduk. Üç, Türkiye’yi İslam ülkelerinin lideri yapacak D-8’leri kurduk. Bu üçü olunca emperyalistler, ’Oooo, bu çocuk oyuncağı değil, bu yeni bir dünya kurmaktır’ dedi. Amerikan hariciyesi 30 Ekim’de kripto yazıp Ankara’daki ABD Maslahatgüzarına gönderdi.”
Yorumlar (0)
banner422
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Ankara Keçiörengücü 24 39
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 25 49
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 25 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 24 52
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 25 32
9. Athletic Bilbao 24 30
10. Celta de Vigo 25 30
11. Granada 24 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 24 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 23 21
20. Huesca 25 20