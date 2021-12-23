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Yeniden Refah Partili Bekin: “Libya’nın savaşa sürüklenmemesi için acilen müdahale edilmeli”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, 24 Aralık’ta Libya’da planlanan seçimlerin ertelenmesinin ardından ülkenin iç savaşa sürüklenebileceğini, bu durumun yaşanmaması için Türkiye’nin Libya’ya müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Politika 23.12.2021, 23:09
Yeniden Refah Partili Bekin: “Libya’nın savaşa sürüklenmemesi için acilen müdahale edilmeli”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, 24 Aralık’ta Libya’da planlanan seçimlerin ertelenmesinin ardından ülkenin iç savaşa sürüklenebileceğini, bu durumun yaşanmaması için Türkiye’nin Libya’ya müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Libya’daki istikrarın ve güvenliğin sağlanması, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kazanımları açısından her zamankinden daha büyük öneme sahip olduğunu belirterek, hükümeti mevcut krizin çatışma ortamına dönüşmemesi konusunda gerekli adımları atmaya çağırdı. Libya’nın yeniden çatışma ortamına sürüklendiğini söyleyen Doğan Bekin, konu ile ilgili şunları kaydetti:

“24 Aralık’ta yapılması planlanan Libya seçimlerinin ileri bir tarihe ertelenmesi ve özellikle Tripoli’nin güneyinde yer alan ve El Zaviye ve Bab bin Gaşir ve Ayn Zara gibi merkezlere giden yolların kapatılması ve farklı bölgelerden gelen silahlı unsurların yoğun faaliyetleri yeniden çatışma ortamını daha da vahim bir noktaya getirmektedir. Özellikle Tripoli Askeri Bölge Komutanı Abdülbasıt Mervan’ın görevden alınması ve Tripoli bölgesinde toplanan askeri güçlerin Mervan’ın göreve iadesi konusunda Başkanlık Konseyi üzerinde baskı kurmaları ve Halife Hafter’in güç paylaşımı konusunda Cumhurbaşkanı adayları Fethi Başağ ve Ahmet Ömer Maiteeq ile görüşmeler yapması gerginliğin iyice artmasına neden olmaktadır. Libya’nın savaşa sürüklenmemesi için acilen müdahale edilmeli.”

“Libya’daki mevcut krizin, çatışma ortamına dönüşmemesi konusunda gerekli önlemleri almaları son derece büyük önem arz etmektedir”

Libya’da seçimlerin geniş katılımlı ve hukuk çerçevesinde adil ve eşit şartlarda yapılması gerektiğinin söyleyen Bekin, “Özellikle Türkiye ile Birleşmiş Milletler tarafından meşru olarak tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın önemine binaen Cumhurbaşkanı başta olmak üzere hükümet yetkililerinin acilen gerekli adımları atıp, Libya’daki mevcut krizin, çatışma ortamına dönüşmemesi konusunda gerekli önlemleri almaları son derece büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, Libya seçimler öncesi son derece kritik ve hassas bir süreçten geçerken, hükümetin Tripoli’deki taraflar arasındaki gerginliği düşürecek ve yeniden diyaloğu oluşturabilecek çalışmaların başlatması Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikası için de hayati öneme haiz bir durum ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.

Yunanistan ve Fransa pusuda bekliyor

Türkiye’nin atacağı adımlarla Doğu Akdeniz’deki Yunanistan ve Fransa’nın hamlelerinin boşa çıkacağını belirten Bekin, “Türkiye’nin Libya ile imzaladığı kritik Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası sonrası özellikle Yunanistan ve Fransa gibi ülkelerin Tobruk Temsilciler Meclisine yönelik politik ağırlıklı dezenformasyon şırınga etmeye yönelik hamlelerinin sonuçsuz kalması büyük ölçüde Türkiye’nin Bingazi ve Tobruk oryantasyonlu yeni politikalar ortaya koymasını gerekli kılmaktadır. Bu yolla Türkiye karşıtlığı politikaların akamete uğraması söz konusudur” ifadelerini kullandı.

Mısır ile ilişkiler de düzeltilmeli

Türkiye’nin Mısır ile olan ilişkilerinin belirli bir aşamaya taşınmasının Tobruk ve Bingazi’de atılacak adımlarda belirleyici rol oynayacağının altını çizen Bekin, Türkiye’nin Mısır ile de Doğu Akdeniz’de benzer bir anlaşma yapmasının Mısır’ın da lehine olacağını belirtti.

“En büyük görev Türkiye’ye düşüyor”

Türkiye’nin Libya’da önemli bir rolü olduğunu söyleyen Bekin, “Adalet, barış, özgürlük ve demokrasi havarisi olarak ortaya çıkan ve Libya’yı bu duruma getiren dış güçlerin bundan böyle Libya’da güven ve istikrarı yeniden sağlayabilmeleri asla mümkün değildir, burada en büyük görev hiç şüphesiz Türkiye’ye ve mevcut hükümete düşmektedir. Hükümetin geç kalınmadan gerekli adımları atmasını beklediğimizi ifade etmek istiyoruz” dedi.

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