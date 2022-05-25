Yeniden Refah lideri Erbakan’dan ‘2. Abdülhamid Han’ tepkisi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Dünya kamuoyu tarafından tüm zamanların en büyük siyasi dehası kabul edilen Sultan II. Abdülhamid’in istibdatçı olduğunu iddia edenleri, hayatını objektif kaynaklardan okumaya davet ediyoruz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sultan 2. Abdülhamid Han’ı hedef alan açıklamalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Erbakan, “Biz Yeniden Refah Partisi olarak Sultan II. Abdülhamid Han Hazretlerini Siyonizm’e karşı en etkili mücadeleyi gerçekleştirmiş, vatan ve millet sevdalısı, milletin evlatlarını kendi evlatlarından ayırmayacak kadar seven bir padişah olarak her zaman hürmet, muhabbet ve hayır dua ile anacağız” ifadelerini kullandı.

"Abdülhamid Han, kalkınma hareketinin öncüsüdür"

II. Abdülhamid Han’ın Osmanlı’nın son dönemindeki kalkınma hareketinin öncüsü olduğunu belirten Erbakan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde bazı siyasiler, cennet mekan Sultan II. Abdülhamid Han aleyhinde birtakım sözler sarf ettiler. Sultan II. Abdülhamid Han, Mekteb-i Mülkiye, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Kız Öğretmen Okulu, Yüksek Mühendislik Fakültesi gibi ilim yuvalarını kurarak bilim ve fen hareketlerinin yurdumuzda gelişmesine öncülük etmiştir. Ayrıca Şişli Etfal Hastanesi, Darülaceze ve enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele maksadıyla aşı ve serum üreten Bakteriyolojihane gibi millet hayrına çok önemli kurumları açmış, bir yandan da ciddi şekilde uyguladığı tasarruf tedbirleriyle Osmanlı Devleti’nin borcunu yarı yarıya azaltmıştır.”

"Siyonizm’e 33 yıl kök söktürdü"

Abdülhamid Han’ın diğer çok önemli yönünün Siyonizm’in İsrail devletini kurma planları karşısında tam 33 sene dirayetle durması olduğunu söyleyen Erbakan, “Demiryolu ağını genişletmesinin yanında, Hicaz demiryolu projesi ile de kutsal topraklara yapılacak ziyaretleri daha konforlu ve süratli hale getirerek büyük ve mübarek bir hizmete imza atmak suretiyle tüm İslam aleminin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir” ifadelerini kullandı.

"Tüm zamanların en büyük siyasi dehası"

II. Abdülhamid Han’ın dünya kamuoyu tarafından tüm zamanların en büyük siyasi dehası kabul edildiğini kaydeden Erbakan, vatan ve millet sevdalısı sultanı her zaman hayırla ve hürmetle yad edeceklerini belirterek, “Sadrazam ve diğer nazırlarla birlikte camileri dolaşarak halk içinde namaz kılan, Seraskerlik Kapısı’nda subaylarla aynı sofrada yemek yiyen bir padişahın ’istibdatçı’ olduğunu iddia edenleri Sultan II. Abdülhamid’in hayatını objektif kaynaklardan okumaya davet ediyoruz. Biz Yeniden Refah Partisi olarak Sultan II. Abdülhamid Han Hazretlerini siyonizme karşı en etkili mücadeleyi gerçekleştirmiş, vatan ve millet sevdalısı, milletin evlatlarını kendi evlatlarından ayırmayacak kadar seven bir padişah olarak her zaman hürmet, muhabbet ve hayır dua ile anacağız” şeklinde konuştu.