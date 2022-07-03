Yeniden belde oldu, vatandaşlar 8 yıl sonra sandığa gidiyor

Çankırı’nın Orta ilçesinde 8 yıl sonra yeniden belde statüsünü kazanan Dodurga’da belediye başkanlığı ve muhtarlık seçimi yapılıyor. Vatandaşlar belediye başkanı ve 3 mahallede muhtar seçimi için sandığa gidiyor.

Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga’da yeniden belde statüsünün kazanılmasının ardından seçim heyecanı yaşanıyor. 2014 yılında nüfusun azalması sebebi ile belde statüsünün kaldırıldığı Dodurga, yapılan hukuk mücadelesinin ardından yeniden belde statüsü kazandı. Belde statüsünün kazanılmasının ardından belediye başkanlığı ve 3 mahalle muhtarlığı için sandık kuruldu. Dodurga’daki bin 411 seçmen, Dodurga İlkokulu, belde yemekhanesi ve sağlıkevinde kurulan 6 sandıkta saat 08.00’de oy kullanmaya başladı.

8 aday belediye başkanlığı için yarışıyor

Oy kullanma işleminin devam ettiği seçimde belediye başkanlığı için AK Parti’den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Demokratik Sol Parti’den Namık Kaya, Demokrasi ve Atılım Partisi’nden Şerafettin Kaplan, Yeniden Refah Partisi’nden Hakan Kuşcu, Memleket Partisi’nden Osman Dede, Saadet Partisi’nden İbrahim Çolak, Adalet Partisi’nden Emine Yayla ve Türkiye Değişim Partisi’nden Kamil Erdoğdu yarışıyor.

Beldeye bağlı Hamamönü, Kanarya ve Naltepe mahallelerinde de muhtarlık seçimi yapılıyor. İlçede yaşayan vatandaşlar, yeniden belde statüsünün kazanılmasından dolayı çok mutlu olduklarını ve belediye hizmetlerinden yararlanabileceklerini söyledi.