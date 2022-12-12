Yeni Zelanda’dan Rus medyasına yaptırım

Yeni Zelanda, aralarında Rusya Dijital Gelişim ve Telekomünikasyon Bakanı Maksut Shadaev ve 23 medya çalışanının bulunduğu toplam 24 Rus vatandaşını yaptırım listesine ekledi.

Yeni Zelanda, Ukrayna’ya sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Rusya’ya yeni bir yaptırım kararı aldı. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta 24 Rus vatandaşının daha yaptırım listesine dahil edildiğini belirtirken, "Rusya Dijital Gelişim ve Telekomünikasyon Bakanı Maksut Shadaev, Channel-1 Russia’nın CEO’su, InfoRos, SouthFront ve Stratejik Kültür Vakfı’nda çalışan birçok kişi yaptırım listesinde yer alıyor" dedi.

Yeni Zelanda daha önce bin 200’den fazla Rus ve Belaruslu kişi ile kurumların varlıklarını dondurmuş ve ülkeye giriş yasağı koymuştu.