Yeni Zelanda’dan 14 Rus ve 7 kuruma yaptırım

Yeni Zelanda, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken 14 Rus ve 7 kurumu yaptırım listesine ekledi.

Yeni Zelanda, Ukrayna’daki saldırılarını sürdüren Rusya’ya yeni yaptırım uygulama kararı aldı. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, yaptırımların Rus savunma ve güvenlik sektörlerini hedef aldığını söylerken, "Rusya’nın, Ukrayna’daki illegal ve haksız işgali ve devam eden saldırgan tutumu, büyük bir askeri-sanayi ağına sahip olmasından dolayı mümkün oluyor. Bugün 14 kişi ve 7 kurumu Ukrayna’ya destek olmak amacıyla yaptırım listesine ekledik. Listede, askeri personel, savunma kurumları, yöneticiler, dezenformasyon kuruluşları, paramiliter organizasyonlar ve kıdemli komutanlar bulunuyor" açıklamasında bulundu.

Rus dezeformasyonu yapan basın kuruluşlarına da yaptırım uygulanacağını belirten Mahuta, "Yaptırımlar kapsamında, Rus dezenformasyonu yapan InfoRos Haber Ajansı ve Kırım merkezli NewsFront da listeye dahil edildi" dedi. Mahuta ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’daki sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırılarından endişe duyduklarını da sözlerine ekledi.

Yeni Zelanda bugüne kadar, bin 200’den fazla Rus kişi ve kuruma yaptırım uyguladı.