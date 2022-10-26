Yeni Zelanda’da ilk kez kadın vekil sayısı erkekleri geçti

Yeni Zelanda’da İşçi Partisi’nden Soraya Peke-Mason’ın parlamentoda yemin etmesinin ardından kadın vekillerin sayısı 60’a yükselerek ilk kez erkek milletvekillerinin sayısını geçti.

Yeni Zelanda’da eski Parlamento Başkanı Trevor Mallard’ın, İrlanda Büyükelçisi olmak üzere meclisten ayrılmasının ardından yerine gelen İşçi Partisi’nden Soraya Peke-Mason parlamentoda yemin etti. Parlamentoda yapılan değişikliğin ardından kadın milletvekillerinin sayısı 60’a yükselirken, erkek vekil sayısı 59 oldu. Peke-Mason gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugünün, benim için özel bir gün olmasının yanında Yeni Zelanda için de tarihi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) verilerine göre, Yeni Zelanda bu yıl parlamentoda en az yüzde 50 kadın temsili bulunan Küba, Meksika, Nikaragua, Ruanda ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yerini aldı.

Verilere göre, küresel olarak milletvekillerinin yaklaşık yüzde 26’sını kadınlar oluşturuyor.